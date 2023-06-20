الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا ليل الاثنين الثلاثاء قرب مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

© رونالدو شميدت / ا ف ب

مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان أحد الشبان الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة في 19 حزيران/يونيو 2023

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان أن "مشتبها به القى قنابل حارقة باتجاه جنود اسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية" في بلدة حوسان قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان أن "الجنود ردوا بالنيران الحية وتم تحديد إصابة".

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة العملية العسكرية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين الاثنين وتخللتها اشتباكات إلى ستة قتلى فلسطينيين بينهم فتى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ليرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين، أمس الإثنين إلى ستة شهداء".

وأصيب ثمانية جنود إسرائيليين في الاشتباكات العنيفة التي شهدت إطلاق مروحيات إسرائيلية النار وهو تكتيك لم تشهده الضفة الغربية منذ سنوات طويلة بحسب مسؤول أمني فلسطيني.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها دخلت جنين لاعتقال اثنين من "المطلوبين المشتبه بهما" أحدهما ينتمي لحركة حماس والآخر لحركة الجهاد الإسلامي.

منذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 166 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.

© 2023 AFP