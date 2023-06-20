السلطات العراقية تحدد موعدا جديدا لانتخابات مجالس المحافظات

بغداد (أ ف ب) – قررت السلطات العراقية الثلاثاء ارجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، حسبما افاد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

© أحمد الربيعي / ا ف ب/ارشيف

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واوضح البيان ان "مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".

لم تبرر السلطات اسباب تاجيل الاقتراع.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/ابريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.

يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني في هذه المجالس أرضًا خصبة للفساد.

وفي وقت سابق، اعترض النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات 2019 على عودة المجالس. وقال حينذاك لوكالة فرانس برس إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً".

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

© 2023 AFP