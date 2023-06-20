تشلسي يعلن انضمام الفرنسي كريستوفر نكونكو رسمياً إلى صفوفه

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي الإنكليزي تعاقده رسمياً مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو قادماً من لايبزيغ الالماني، وذلك بعقد لمدة ست سنوات اعتباراً من الاول من تموز/يوليو المقبل.

© فرانك فيف / ا ف ب

مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو يتعرض للعرقلة من الخلف خلال مباراة فريقه ضد اليونان في تصفيات كأس اوروبا 2024. 19 حزيران/يونيو 2023

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ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاماً) قوله "انا سعيد للغاية للانضمام الى تشلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي الى النادي وانا اتطلع الى التعرف على مدربي وزملائي واظهار لانصار النادي ما استطيع القيام به على ارضية الملعب".

وتابع "بعد ان لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، اريد الان اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز احد اقوى الدوريات في العالم. انا متحمس جدا لهذا التحدي وسأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشلسي".

واصدر تشلسي بيانا بإسم المديرين الرياضيين في النادي وهما لورنس ستيوارت وبول وينستانلي قالا فيه "لقد اثبت كريستوفر بأنه احد ابرز اللاعبين المهاجمين في كرة القدم الاوروبية في الموسمين الاخيرين وسيضيف الى الفريق النوعية، وقدرته على اللعب في اكثر من مركز".

واضاف "لقد اظهر قدرته على اعلى المستويات في صفوف لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع قدما لانضمامه الينا مع زملائه استعدادا للموسم المقبل".

بدأ نكونكو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جرمان حيث خاض في صفوف الاخير 78 مباراة واحرز معه بطولة الدوري المحلي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال الى لايبزيغ صيف عام 2019.

فرض نفسه في الدوري الالماني كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا وقد سجل 35 هدفا في مختلف المسابقات موسم 2021-22 واختير لاعب العام في الدوري الالماني، كما قاد لايبزيغ الى احراز كأس ألمانيا في الموسمين الاخيرين.

© 2023 AFP