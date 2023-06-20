تصفيات أوروبا 2024: النمسا تعزز صدارتها أمام بلجيكا

فيينا (أ ف ب) – عززت النمسا صدارتها للمجموعة السادسة أمام مطاردتها المباشرة بلجيكا بفوزها الصعب على ضيفتها السويد 2-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة لتصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

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قائد بلجيكا المهاجم روميلو لوكاكو (الثاني من اليسار) يحتفل بهز شباك إستونيا (3-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024 في تالين في 20 حزيران/يونيو 2023.

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وفرض مهاجم هوفنهايم الالماني كريستوف باومغارتنر نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين المتأخرين في الدقيقتين 81 و89.

وهو الفوز الثالث للنمسا مقابل تعادل واحد فعززت رصيدها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بلجيكا التي انتزعت فوزا كبيرا من مضيفتها إستونيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من تشلسي الإنكليزي روميلو لوكاكو (37 و40) ومهاجم أيندهوفن الهولندي يوهان باكايوكو (90).

وهو الفوز الثاني لبلجيكا التي لعبت مباراة أقل.

وخاضت بلجيكا المباراة في غياب حارس مرماها وريال مدريد الاسباني العملاق تيبو كورتوا الذي رفض مرافقة منتخب بلاده لعدم حصوله على شارة القيادة في التعادل أمام النمسا، حسب ما أفاد الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ارتدى لوكاكو شارة القيادة في التعادل أمام النمسا 1-1 السبت، حيث كانت المباراة مناسبة للاحتفال بخوض كورتوا مباراته المئة الدولية.

وفي المجموعة الاولى، أكرمت النروج وفادة ضيفتها قبرص 3-1 بينها ثنائية لنجم مانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاند.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء و60 اثر تمريرة من صانع العاب أرسنال الانكليزي مارتن أوديغارد، بعدما افتتح مهاجم روما الايطالي أولا سولباكن التسجيل في الدقيقة 12، فيما سجل غريغوريس كاستانوس (90+3) هدف قبرص.

وهو الفوز الاول للنروج في التصفيات بعد خسارتين وتعادل فرفعت رصيدها الى أربع نقاط وارتقت الى المركز الثالث بفارق الاهداف خلف جورجيا التي توقفت مباراتها مع مضيفتها اسكتلندا في الدقيقة 11 بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على ارضية ملعب "هابدن بارك" في غلاسكو.

وكانت اسكتلندا، متصدرة المجموعة بالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات، متقدمة بهدف لاعب وسط سلتيك كالوم ماكغريغور سجله في الدقيقة السادسة.

وتضم المجموعة اسبانيا المتوجة الاحد بلقب النسخة الثالثة لمسابقة دوري الامم الاوروبية على حساب كرواتيا 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0).

ولعب منتخب "لا روخا" مباراتين فقط حتى الان وجمع ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فرطت بولندا في فوز ثمين على مضيفتها مولدافيا وخرجت منهزمة 2-3.

وفرض مهاجم يوفنتوس الإيطالي أركاديوش ميليك وبرشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي نفسيهما نجمين للمباراة بهدف وتمريرة حاسمة حيث افتتح الاول التسجيل في الدقيقة 12 اثر تمريرة من الثاني، ورد ميليك الهدية عندما مرر كرة حاسمة سجل منها ليفا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

لكن مولدافيا ردت بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لمهاجمها إيون نيكولايسكو (48 و79) وفلاديسلاف بابوغلو (85) محققة فوزها الأول في أربع مباريات.

وارتقت مولدافيا الى المركز الرابع برصيد خمس نقاط، في حين تراجعت بولندا الى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط بخسارتها الثانية في ثلاث مباريات.

وانفردت ألبانيا بالمركز الثاني بفوزها على مضيفتها جزر فارو بثلاثة أهداف للاعب وسط ساسوولو الايطالي نديم بايرامي (20) ولاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي كريستيان أصلاني (51) ومهاجم ليخيا وارسو البولندي إرنست موتشي (90+2) مقابل هدف لأودمار فايرو (45+1).

وأهدر سوكول تشيكاليشي ركلة جزاء لالبانيا في الدقيقة 32.

ورفعت ألبانيا رصيدها الى ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا المتصدرة.

وانتزعت المجر صدارة المجموعة السابعة من صربيا بفوزها على ليتوانيا 2-0 وتعادل الثانية مع مضيفتها بلغاريا 1-1.

وسجل بارناباس فارغا (32) ورولاند شالاي (83) هدفي المجر التي رفعت رصيدها الى سبع نقاط بفارق الاهداف امام صربيا التي تخلفت بهدف لكيريل ديسبودوف (47)، قبل أن ينقذها مهاجم فيرونا الإيطالي داركو لازوفيتش من الخسارة بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

© 2023 AFP