تصفيات أوروبا 2024: رونالدو يقرّب البرتغال من النهائيات في مئويته الثانية

ريكيافيك (أ ف ب) – احتفل النجم كريستيانو رونالدو بمباراته رقم 200 مع المنتخب البرتغالي بتسجيله هدف الفوز القاتل على مضيفه الايسلندي 1-0 الثلاثاء في العاصمة ريكيافيك، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم ووضعه على مشارف النهائيات.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يتلقى شهادة من كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل خوضه مباراته رقم 200 بقميص المنتخب ضد ايسلندا ضمن تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024 في ريكيافيك في 20 حزيران/يونيو 2023

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وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 بعد عودة مطوّلة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" معززًا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي رافعًا رصيده الى 123 هدفًا.

وحافظت البرتغال على العلامة الكاملة بفوز رابع وعززت صدارتها برصيد 12 نقطة واقتربت من النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على ليشتنشتاين 1-0، وخمس نقاط عن لوكسمبورغ الفائزة على البوسنة 2-0، علمًا أن الأول والوصيف يتأهلان مباشرة.

وحصل رونالدو على تكريم من ممثلي كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل صافرة البداية بعد أن عزز رقمه كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية، بعد 20 عامًا على ظهوره الاول في 2003 في سن الـ18 و6 أشهر و15 يومًا.

والتحق رونالدو صاحب الـ38 عامًا بكتيبة المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس في النافذة الدولية بعد أن سجل 14 هدفًا في 16 مباراة في الدوري السعودي منذ التحاقه بالنصر مطلع العام الحالي بصفقة خيالية.

غاب عن التسجيل خلال الفوز على البوسنة 3-0 السبت في الجولة الثالثة، بعد أن سجل ضد كل من ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في النافذة الاولى في آذار/مارس الماضي عندما حطم الرقم القياسي للكويتي بدر المطوع (196 مباراة دولية).

وأجرى مارتينيس أربعة تغييرات مقارنة بمباراة السبت مشركًا في الهجوم رافايل لياو جناح ميلان الايطالي بدلا من جواو فيليكس، وفي الوسط ديوغو دالوت وروبن نيفيش بدلا من رافايل غيريرو وجواو بالينيا، اما في الدفاع فدفع بالمخضرم بيبي على حساب أنتونيو سيلفا.

كانت البرتغال الطرف الافضل وحرم الحارس الايسلندي لاعبيها من هز الشباك، إحداها تصد مميز لعرضية وصلت الى رونالدو امام المرمى.

ورغم السيطرة استحواذًا في الشوط الثاني، انتظرت البرتغال ليتقلص عدد المنتخب الخصم الى 10 لاعبين في الدقيقة 80 مع طرد ويلوم ويلومسون لتخرج بالنقاط الثلاث.

ونجح رونالدو في هز الشباك بعد أن تابع تمريرة رأسية من البديل غونسالو ايغناسيو داخل المنطقة في الشباك. ألغي الهدف بداية بداعي تسلل على الاخير قبل أن يؤكد صحته "في اي آر" القرار.

© 2023 AFP