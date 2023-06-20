دورة كوينز: ألكاراس الى الدور الثاني بعد معاناة

باريس (أ ف ب) – عانى الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً الأمرّين لبلوغ الدور الثاني من دورة كوينز الدولية الانكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، واحتاج الى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة الفرنسي أرتور ريندركنيش 4-6 و7-5 و7-6 (7-3) الثلاثاء.

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وقال ألكاراس: "لقد سبق ولعب (ريندركنيش) أربع أو خمس مباريات على العشب بينما كانت هذه مباراتي الأولى على الملاعب الخضراء. ومن الصعب حقاً أن ألعب على العشب، لذا أعتقد أن هذا الفوز هو إنجاز جيد جداً بالنسبة لي".

وبدا الاسباني غير مرتاح على الملعب العشبي خلافاً لتألقه على الملاعب الرملية أو الصلبة وذلك على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وكان الفرنسي الذي فشل في حجز مكانه في الجدول الرئيسي للبطولة بإخفاقه في التصفيات لكنه استفاد من انسحاب مواطنه أرتور فيس بسبب الاصابة وحل مكانه، بإمكانه حسم المباراة في صالحه مرتين في المجموعتين الثانية ثم الثالثة عندما كان متقدماً على الاسباني 5-4.

ونجح ألكاراس في كسب ثلاثة أشواط متتالية في المجموعة الثانية وحسمها في صالحه 7-5، قبل أن يفرض التعادل 6-6 في الثالثة الحاسمة ومن ثم شوطا فاصلا كسبه 7-3 وبلغ الدور الثاني ضارباً موعداً مع التشيكي ييري ليهيتشكا الفائز على الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-6 (7-4) و6-3.

وخاض ألكاراس بطولتين فقط على العشب حتى الآن، في ويمبلدون عام 2021 (خرج من الدور الثاني) و2022 (خرج من ثمن النهائي).

وحقق الدنماركي هولغر رونه السادس عالمياً فوزه الاول على الملاعب العشبية عندما تغلب على الاميركي ماكسيم كريسي 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

واعترف رونه بصعوبة فوزه قائلاً: "الفوز بالمباراة الأولى على أرضية ما أمر مميز دائماً. كنت أستعد لمدة ثلاثة أيام، لذا كان علي أن أكون مستعداً للتكيف اليوم".

وتُوج رونه بأربعة ألقاب في مسيرته حتى الآن: في باريس بيرسي لماسترز الألف نقطة وستوكهولم على ارضية صلبة العام الماضي، وميونيخ الالمانية على الملاعب الترابية العام الماضي وهذا العام، لكنه فشل في تخطي الدور الاول على الملاعب العشبية في ثلاث مشاركات (هاله الالمانية وإيستبورن الانكليزية وبطولة ويمبلدون)، كلها العام الماضي.

ويلعب الدنماركي البالغ من العمر 20 عاماً مع البريطاني راين بينيستون المصنف 265 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة.

© 2023 AFP