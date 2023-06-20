عمليات بحث عن غواصة سياحية صغيرة اختفت قرب حطام تايتانيك

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تسابق فرق الإنقاذ الزمن الثلاثاء للعثور على غواصة سياحية صغيرة اختفت قرب حطام "تايتانيك" بينما كان على متنها خمسة أشخاص.

© جوزيف بريزيوسو / ا ف ب

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وتم تحديد هوية أحد الركاب على أنه رجل أعمال بريطاني يدعى هاميش هاردينغ والذي نشرت شركته المتخصصة بالطيران منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية.

كذلك كان على متن الغواصة رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنغرو"، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة.

وبدأت الغواصة البالغ طولها 6,5 أمتار والتي تشغّلها شركة "أوشنغيت اكسبديشنز" الغوص باتّجاه الحطام الأحد لكن الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

وجاء في بيان عائلة داود "حتى الآن، الاتصال مفقود مع غواصتهم والمعلومات المتوافرة محدودة".

وتابع "نشعر بالامتنان للاهتمام الذي أظهره زملاؤنا وأصدقاؤنا ونرغب بالطلب من الجميع الصلاة من أجل سلامتهم".

وأطلق خفر السواحل الأميركيون طائرتين لمسح المنطقة النائية في شمال المحيط الأطلسي بينما أرسل خفر السواحل الكنديون أيضا طائرة وسفينة.

يعد الوقت عاملا حاسما إذ أن الغواصة قادرة على توفير الأكسجين على مدى 96 ساعة لطاقم من خمسة أشخاص. وأكد الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين بعد الظهر الاثنين أنه يعتقد بأن ما زال لديها 70 ساعة أو أكثر من الأكسجين.

وأفاد الصحافيين في بوسطن الاثنين "إجراء عمليات بحث في تلك المنطقة النائية أمر صعب للغاية، لكننا نوظف كامل إمكانياتنا المتاحة لضمان تحديد موقع المركب وإنقاذ الأشخاص على متنه".

لكن في غياب أي بلاغات عن رؤية الغواصة أو إشارات اتصال، علّق خفر السواحل الأميركيون عملياتهم مساء الاثنين وأفادوا أن الحرس الوطني الأميركي ومشغّل الرحلة سيقودان عمليات البحث خلال الليل.

وأضاف خفر السواحل بأن عمليات البحث التي تجريها طائرات كندية تستخدم عوامات من أجل عمليات المسح تحت سطح البحر ستتواصل صباح الثلاثاء.

وأفاد ناطق باسم "أوشنغيت اكسبديشنز" وكالة فرانس برس في وقت متأخر الاثنين "فقدنا الاتصال مع إحدى مركبات الاستكشاف التابعة إلينا التي تزور حاليا موقع حطام +تايتانيك+".

وتابع "ينصب تركيزنا الكامل حاليا على سلامة الطاقم ونتخذ كل خطوة ممكنة لإعادة أفراد الطاقم الخمسة بسلامة".

تستخدم الشركة غواصة تطلق عليها "تيتان" في الرحلات إلى حطام "تايتانيك" حيث تبلغ قيمة التذكرة للحصول على مقعد فيها 250 ألف دولار، بحسب موقعها.

وقال هاردينغ، وهو طيار وسائح في الفضاء ورئيس شركة "أكشن أفييشن" البالغ 58 عاما، في منشور على حسابه في إنستغرام إنه يشعر بالفخر للانضمام إلى مهمة استكشاف حطام "تايتانيك" عن طريق خدمات "أوشنغيت".

وكتب "بسبب أسوأ شتاء شهدته نيوفاوندلاند منذ 40 عاما، يرجّح أن المهمة ستكون الأولى والوحيدة المأهولة إلى +تايتانيك+ في 2023".

وذكر هاردينغ في منشوره أن الغواص المخضرم والخبير في حطام "تايتانيك" بول-هنري نارجيوليه ضمن طاقم "تيتان".

وجاء في المنشور أن "فريق الغواصة يضم عددا من المستكشفين الأسطوريين، غاص بعضهم أكثر من 30 مرة إلى +آر إم إس تايتانيك+ منذ ثمانينات القرن الماضي بمن فيهم نارجيوليه".

وأفادت "أكشن أفييشن" على تويتر الأحد بأن "إطلاق الغواصة كان ناجحا ويقوم هاميش بالغوص حاليا"، مرفقة التغريدة بعدة صور لهاردينغ وطاقم الغواصة فوق سطح البحر.

"الوقت ينفد"

اصطدمت "تايتانيك" بجل جليد وغرقت عام 1912 خلال رحلتها الأولى من إنكلترا إلى نيويورك وعلى متنها 2224 شخصا من ركاب وأفراد الطاقم. ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم في الحادثة.

وعُثر العام 1985 على حطام السفينة المنقسم إلى شطرين رئيسيين على بعد 650 كيلومترا عن نيوفاوندلاند في كندا وعلى عمق 4000 متر تحت سطح البحر. وما زال يجذب خبراء الملاحة البحرية والسياح المهتمين بالغوص.

وأشار اليستر غريغ استاذ الهندسة البحرية في كلية لندن الجامعية إلى نظريّتين محتملتين بناء على صور الغواصة التي نشرها الإعلام، علما بأنه لم يسبق أن شملت دراساته الغواصة المفقودة بالتحديد.

وقال إنه إذا كانت المشكلة مرتبطة بالكهرباء والاتصالات، فإن الغواصة يمكن أن تعود إلى سطح البحر وتواصل العوم "بانتظار العثور عليها".

وتابع في بيان أن "السيناريو الآخر هو أن عطلا طرأ على وحدة الضغط ووقع تسرّب.. في هذه الحالة، فإن التوقعات لن تكون جيّدة".

ومع أن الغواصة قد تكون لا تزال سليمة حتى الآن، إلا أن عدد الغواصات القادرة على الإبحار في العمق الذي يمكن أن تكون "تيتان" وصلت إليه "محدود للغاية".

بدوره، لفت الاستاذ المساعد في جامعة أديلييد إريك فيوسل في بيان إن "الوقت ينفد ويعرف أي غواص إلى أي حد يمكن للقاع أن يكون بلا رحمة. خوض الأعماق يعادل في صعوبته، إن لم يكن أصعب، ارتياد الفضاء من المنظور الهندسي".

© 2023 AFP