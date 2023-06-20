مجموعة علي بابا الصينية العملاقة تعين رئيسا جديدا لمجلس إدارتها

بكين (أ ف ب) – أعلنت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها، وذلك في خطوة مفاجئة لرائدة التجارة الإلكترونية وسط مساعيها للتعافي من سنوات من النمو البطيء الناجم عن ضعف إنفاق المستهلكين وتشديد الإجراءات التنظيمية.

© غريغ بيكر / ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

تأتي الخطوة في وقت تستعد المجموعة لإعادة هيكلة أساسية لعملياتها التجارية الواسعة والتي تشمل الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام والترفيه والذكاء الاصطناعي.

بموجب التغييرات الجديدة سيتولى جوزف تساي منصب رئيس مجلس الإدارة وإيدي وو منصب الرئيس التنفيذي، مكان دانيال جانغ الذي يشغل كلا المنصبين. ويبدأ تطبيق قرار التعيينين في 10 أيلول/سبتمبر.

وقال جانغ في بيان إن "الوقت حان" لكي يتنحى في وقت تسعى الشركة لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية المتطورة.

لعب جانغ دورا محوريا في نجاح الشركة في العقد الماضي وقاد برنامج يوم العزاب للتسوق الشهير منذ نسخته الأولى في 2009.

وسيبقى جانغ ضمن المجموعة ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع الحوسبة السحابية "علي بابا كلاود انتليجنس".

المسؤولان في مجموعة "علي بابا" دانيال جانغ (يمين) وجوزف تساي في بورصة هونغ كونغ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 © يي اونغ ثو / ا ف ب/ارشيف

شهدت علي بابا فترات صعبة عندما شددت بكين القيود على قطاع التكنولوجيا المحلي، فيما تسبب تراجع الانفاق الاستهلاكي في ضعف نمو العائدات ما دون العشرة بالمئة لثلاثة فصول على التوالي في وقت سابق من هذا العام.

وفي إعلان مفاجئ قالت علي بابا في أواخر مارس/آذار إنها ستوزع نشاطها على ست وحدات منفصلة، ما يعد أحد أهم الإصلاحات لشركة تكنولوجيا صينية رائدة حتى الآن.

وقال جانغ آنذاك إن إعادة الهيكلة ستمنح وحدات الأعمال الفردية إمكانية الحصول على تمويل مستقل ووضع الخطط للإدراج العام في البورصة.

خطوة ذكية

قال جيفري توسون، الشريك لدى مؤسسة تيك موات للاستشارات، في اتصال هاتفي إن التغييرات المعلنة هذا الأسبوع "تبدو مثل النصف الثاني" لإعادة الهيكلة تلك.

أضاف أن "أكبر محرك للنمو لدى علي بابا خارج نطاق التجارة الالكترونية هو قسم التجارة السحابية".

ورأى أن فصل ذلك النشاط ليكون نقطة التركيز الوحيدة لجانغ "خطوة ذكية".

وقال رئيس مجلس الإدارة المستقبلي تساي في بيان إن جانغ "أظهر قيادة استثنائية في التعامل مع حالات عدم اليقين غير المسبوقة التي أثرت على أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية".

يتمتع تساي، الذي كان ضمن الفريق المؤسس للمجموعة، بخبرة واسعة في مختلف الأدوار المالية بما في ذلك منصب المدير المالي السابق للشركة.

وقال مؤسس معهد دولفين للأبحاث ومقره في بكين لي تشنغدونغ، لوكالة فرانس برس إن تعيين تساي رئيسا لمجلس الإدارة "سيسهل على الأرجح التواصل مع المستثمرين في وول ستريت والحفاظ على الثقة في سعر الأسهم".

بموجب التعديلات الجديدة سيكون لكل وحدة إدارتها الخاصة التي سيتولاها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة.

قالت علي بابا إنها تسعى لتحقيق هيكلية "أكثر ذكاء" من أجل الحفاظ على التنافسية أمام تحديات تنظيمية جديدة وتصاعد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

تقلصت الإيرادات المجتمعة لشركات الانترنت الصينية بما يزيد بقليل عن واحد بالمئة مسجلة 1,46 تريليون يوان (212 مليار دولار) في 2022، وهو أول تراجع من نوعه في عقد تقريبا، وفق بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ابتعد جاك ما مؤسس علي بابا عن الأضواء منذ أواخر 2020 عقب كلمة له هاجم فيها الهيئات الناظمة الصينية، أعقبها وقف الصين عملية اكتتاب "أنت غروب" الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في علي بابا، في البورصة.

ثم فرضت السلطات غرامة قياسية بلغت 2,75 مليار دولار على عملاق التكنولوجيا بشبهة إعاقة المنافسة.

وأعلنت "أنت غروب" في كانون الثاني/يناير أن جاك ما، لم يعد يحتفظ بحقوق السيطرة على الشركة، في خطوة يعتقد المحللون إنها قد تكون ساهمت في إخراج أنت وعلي بابا من أزمة الإجراءات التنظيمية.

© 2023 AFP