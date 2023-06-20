واردات الصين من النفط الروسي تسجل أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا

بكين (أ ف ب) – سجّلت واردات الصين من النفط الروسي مستوى قياسيا في أيار/مايو منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن الجمارك الصينية الثلاثاء.

© توماس بيتر / تصوير مشترك/ا ف ب

صورة مؤرخة في 24 أيار/مايو في بكين تظهر علم روسيا أمام أعلام صينية قبيل وصول رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين

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واشترى العملاق الآسيوي حوالى 9,71 ملايين طن من النفط من روسيا الشهر الماضي مقارنة ب5,4 ملايين طن في شباط/فبراير 2022 و6,3 ملايين طن في الشهر التالي.

وتظهر هذه الأرقام أن واردات الصين من الخام الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا تضاعفت تقريبا.

وهي تتماشى مع الأرقام التجارية الصادرة هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاع حجم تجارة الصين مع روسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ شباط/فبراير 2022.

وأظهرت بيانات نشرتها بكين أن التجارة بين البلدين الشهر الماضي بلغت قيمتها 20,5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11,3 مليار دولار.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، مع وصول حجم التجارة بينهما إلى مستوى قياسي العام الماضي بلغ 190 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وخلال قمة في آذار/مارس، تعهد الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين تعزيز التجارة لتصل قيمتها إلى 200 مليار دولار في العام 2023.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال الشهر الماضي إنه من المقرر أن تزداد شحنات مصادر الطاقة الروسية إلى الصين 40 في المئة هذا العام.

وتقول بكين إنها طرف محايد في حرب أوكرانيا، لكنها تعرضت لانتقادات من دول غربية لرفضها إدانة موسكو ولشراكتها الاستراتيجية الوثيقة مع روسيا.

© 2023 AFP