21 تموز/يوليو الظهور الاول المتوقع لميسي مع إنتر ميامي

ميامي (أ ف ب) – من المتوقع أن يخوض الارجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مباراته الاولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي الاميركي لكرة القدم في 21 تموز/يوليو المقبل، وفق ما كشف مالك النادي خورخي ماس.

© بيدرو باردو / ا ف ب

الارجنتيني ليونيل ميسي خلال ودية لمنتخب بلاده ضد اأستراليا في استاد العمال في العاصمة الصينية بكين في 15 حزيران/يونيو 2023

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وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "ميامي هيرالد" نُشرت الثلاثاء، إنه من المرتقب أن يخوض ميسي مباراته الاولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" (Leagues Cup) التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.

وأكد "البرغوث" في السابع من الشهر الحالي أنه سينتقل الى إنتر ميامي بعد موسمين مع باريس سان جرمان الفرنسي.

لم تتم الصفقة رسميًا بعد، لكن صحيفة هيرالد قالت نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات إن ميسي سيوقع على عقد لمدة عامين ونصف مقابل 60 مليون دولار سنويًا.

وذكر تقرير هيرالد أن الصفقة تضمنت أيضًا حصول بطل مونديال قطر 2022 على حصة في ميامي "مع نهاية أيامه" مع الفريق.

في سياق آخر، أكد ماس أن عقد المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات سيتوافق مع قواعد الدوري الاميركي "لا توجد فئات أو أي شيء يتم تغييره لإدراج ليونيل ميسي في قائمة إنتر ميامي".

واعتبر ماس إن وصول ميسي إلى الدوري الاميركي سيكون بمثابة "لحظة حاسمة" في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك دائمًا ما قبل وما بعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة. لدي اعتقاد راسخ جدا أنه يمكننا إنشاء في أميركا الشمالية والولايات المتحدة، إن لم يكن الدوري الأعظم، أحد أكبر دوريين في العالم. أنا لا أبالغ في هذا التصريح".

وأشارت تقارير الى أن ميامي يجري محادثات لجلب زميل ميسي السابق في برشلونة الاسباني سيرجيو بوسكيتس إلى فلوريدا.

ولم يعلّق ماس على المفاوضات مع بوسكيتس ولم يكشف عن أسماء لاعبين آخرين، مثل مواطنه جوردي ألبا والاوروغوياني لويس سواريس والارجنتيني الآخر أنخل دي ماريا الذين ارتبطوا جميعًا بميامي.

ومع ذلك، قال ماس إنه من المرتقب أن يقوم النادي بما بين ثلاث وخمس صفقات إضافية "سنقوم بتعاقدات إضافية خلال فترة الصيف، أكثر مما يتوقعه الناس... أستطيع القول إننا سنبرم ما بين ثلاثة وخمسة تعاقدات".

© 2023 AFP