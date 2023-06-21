"أو ام في" النمسوية تستثمر 4 مليارات يورو لاستخراج الغاز من البحر الأسود مع شركة رومانية

فيينا (أ ف ب) – أعلنت مجموعة الغاز والنفط النمسوية "أو أم في" الأربعاء استثمار ما يصل إلى أربعة مليارات يورو بالتعاون مع شركة رومغاز الرومانية التابعة للحكومة لتطوير مشروع لاستخراج الغاز في البحر الأسود.

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مصنع للغاز الحيوي في غرب فرنسا في 11 تشرين الأول/اكتوبر 2022

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والمشروع المنتظر منذ فترة طويلة والمعروف باسم "نبتون ديب" يشمل امتيازا يمتد على 7500 كيلومترا مربعة "يتوقع أن يصبح أحد أهم المشاريع في الاتحاد الأوروبي" على ما جاء في بيان أشار إلى أن الانتاج سيبدأ في 2027.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عدلت رومانيا التي تزخر باحتياطات كبيرة من الغاز والنفط في باطن الأرض وفي البحر، العام الماضي تشريعاته بهدف تسهيل الاستثمارات في مشاريع الأوفشور.

على غرار حركة تنويع الشركاء التي باشرها الاتحاد الأوروبي، يتمثل الهدف في خفض الاعتماد على موارد الطاقة الروسية خلال الشتاء.

وقالت "أو أم في" التي تملك حوالى 51 % من المشروع المشترك "أو أم في بيتروم"، "ستستثمر أو أم في بيتروم ورومغاز بشكل مشترك 4 مليارات يورو في مرحلة تطوير المشروع ما سيؤدي إلى استغلال 100 مليار متر مكعبة من الغاز".

ويبقى أن يحصل المشروع على موافقة الوكالة الرومانية للموارد المعدنية.

وقال رئيس مجلس إدارة "أو أم في" الفرد شتيرن في البيان "نبتون ديب سيوفر مصدر طاقة موثوقًا وأمنًا في المنطقة مع تعزيز وضع مجموعتنا في البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا".

وكان الشريك الروماني "رومغاز" اشترى العام 2021 حصة شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة التي انسحبت بسبب القيود المفروضة على استغلال هذا الحقل الذي اكتشف العام 2012.

وفي حال انجز المشروع فهو سيوفر إيرادات كبيرة لرومانيا التي تعد من أفقر دول الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت دراسة اعدتها شركة "ديلوت" المتخصصة في العام 2018 أن العائدات تقدر بعشرات مليارات اليورو في العقود المقبلة.

© 2023 AFP