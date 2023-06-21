الفلسطينيون والإسرائيليون يشيعون قتلاهم بعد تجدد دائرة العنف

شيلو (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شيَّع الفلسطينيون والاسرائيليون قتلاهم الاربعاء بمن فيهم فتية من الجانبين سقطوا إثر تجدد دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة.

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طالبات فلسطينيات يبكين خلال جنازة زميلتهن سديل نغنغية التي توفيت عن 15 عاما متأثرة بجروحها، في جنين بالضفة الغربية المحتلة في 21 حزيرن/يونيو 2023

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قُتل أربعة اسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح اصابة احدهم خطرة في هجوم مسلّح الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بين مدينة رام الله ونابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار وتحييد مهاجمين أحدهما في مكان الهجوم والآخر بعد فراره.

نُفذ الهجوم غداة مقتل سبعة فلسطينيين، ستة منهم خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة أسفرت عن إصابة العشرات بجروح بينهم أكثر من عشرين إصابة بين خطرة وحرجة .وقُتل شاب فلسطيني آخر قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلّة.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء استشهاد الفتاة سديل غسان نغنغية (15 عاماً) "متأثرة بإصابتها قبل يومين (الاثنين) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

وفي خطوة لافتة حملت رفيقات سديل وبنات صفها وهن يرتدين زيهن المدرسي والدموع تنهمر من أعينهن جثمانها على أكتافهن بعد أن وضعن فوقه ثوبها المدرسي ولُف بالعلم الفلسطيني، وفق فيديو تناقلته وسائل الاعلام .

في الجانب الإسرائيلي، شُيع نحمان مردوف (17 عامًا) في مستوطنة شيلو ورجل في الستين من عمره في مستوطنة عيلي في وقت واحد تقريبًا بعد فن القتيلين الآخرين في الليل.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بمحاسبة" منفذي الهجوم.

هجمات انتقامية وحرق أشجار الزيتون

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه اعتقل"ثلاثة مطلوبين" في قرية عوريف الفلسطينية وأن جنوده يحاولون "رسم مخطات" منازل منفذي الهجوم قرب مستوطنة عيلي.

وتنتهج اسرائيل سياسة هدم منازل منفّذي العمليات التي تستهدف جنودها أو مواطنيها وتقول إنّها تقوم بذلك لردعهم، لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تعتبرها وسيلة انتقامية وعقاباً جماعياً.

في حوارة، قرب نابلس، هاجم نحو مئة مستوطن يهودي السكان وأضرموا النار في أرض زراعية، وفق ما أفاد رئيس البلدية وأحد السكان وكالة فرانس برس عبر الهاتف.

وسبق أن شهدت حوارة أعمالًا انتقامية بعد هجوم فلسطيني أوقع قتيلين إسرائيليين في شباط/فبراير.

وأفاد مراسل ميداني لفرانس برس أن المستوطنين أحرقوا أشجار زيتون. وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني عشرات الإصابات.

كما اعتدى مستوطنون في المساء على قريتي اللبن الشرقية بالقرب من عيلي وبيت فوريك وأحرقوا سيارات وحقول زراعية.

من جانبها، نعت كتائب شهداء الاقصى الشابين جمال حشاش وعلاء الحفناوي (17 و18 عاما) من مخيم بلاطة اللذين قتلا أثناء إعداد عبوة ناسفة خلال الليل.

قلق أميركي

يعد شمال الضفة الغربية نقطة ساخنة ومسرحا للمواجهات وغالبًا ما تتحول التوغلات العسكرية الإسرائيلية إلى اشتباكات دامية مع السكان الفلسطينيين.

قبل هجوم الثلاثاء، قُتل ستة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين أسفرت كذلك عن اصابة العشرات بجروح بينهم أاكثر من عشرين بين خطرة وحرجة. كما قُتل شاب فلسطيني قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلّة برصاص الجيش.

وأدانت الولايات المتحدة "الهجوم على إسرائيليين بالقرب من عيلي" وقالت إنها "قلقة من استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة".

ويندرج الهجوم في إطار تصعيد في التوتّرات رفع حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير وحتى الثلاثاء إلى ما لا يقلّ عن 170 فلسطينياً، و21 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

© 2023 AFP