ايقاف مورينيو أربع مباريات قاريا لشتمه حكما (ويفا)

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – قررت لجنة التأديب في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الاربعاء ايقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الايطالي اربع مباريات لشتمه حكم المباراة النهائية من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) والتي خسرها فريقه امام اشبيلية في 31 ايار/مايو.

© اود اندرسون / ا ف ب/AFP/ارشيف

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وقال الاتحاد القاري في بيان بأن مورينيو سيمنع من قيادة فريقه "في المباريات الاربع المقبلة في منافسات ويفا وذلك لتوجيه كلاما بذيئا تجاه احد الحكام".

وبعد مباراة مشدودة الاعصاب انتهت باللجوء الى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء اظهر توجه الفني البرتغالي مراراً وتكراراً بكلمات نابية للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ "العار".

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعباً، 7 منهم من روما، فيما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

تم استهداف الحكم الإنكليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست. وقالت هيئة الحكام الانكليزية "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

كما غرم ويفا نادي روما مبلغا مقداره 50 الف يورو ومنع انصاره من حضور مباراته المقبلة بسبب "اطلاقهم العابا نارية ورمي مقذوفات والقيام باعمال تخريب واضطرابات في المدرجات".

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