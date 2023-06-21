بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يضم الكرواتي كوفاتشيتش من تشلسي (تقارير)

لندن (أ ف ب) – توصّل مانشستر سيتي الانكليزي المتوّج بالثلاثية الموسم المنصرم الى اتفاق مع تشلسي لضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه (38 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء.

© دارين ستايبلز / ا ف ب/ارشيف

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وسيدفع سيتي 25 مليون جنيه لضم ابن الـ29 عامًا بالاضافة الى خمسة ملايين من مكافآت محتملة.

ويدخل كوفاتشيتش، الذي وصل الى تشلسي في 2018 من ريال مدريد الاسباني - على سبيل الاعارة بداية - عامه الاخير في عقده مع النادي اللندني.

سيصبح الصفقة الاولى لسيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وسيمنح المدرب الاسباني بيب غوارديولا خيارات في خط الوسط مع الرحيل المحتمل للالماني إلكاي غوندوغان الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي ولم يمدده حتى الآن.

توّج كوفاتشيتش بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال ومرة مع تشلسي وسيكون واحدًا من عدة لاعبين سيرحلون عن الفريق اللندني مع سعي المدرب الارجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو في تقليص العدد الكبير في تشكيلته بعد الصفقات التي أبرمتها الادارة الاميركية الجديدة خلال صيف 2022 ومطلع العام الحالي.

وودّع تشلسي الاربعاء لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي الذي انضم الى الاتحاد السعودي.

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