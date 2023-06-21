بطولة ويمبلدون: فينوس وليامس، 43 عاماً، تتلقى بطاقة دعوة

لندن (أ ف ب) – أرسل منظّمو بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بطاقة دعوة للاعبة الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (43 عاماً)، المتوّجة باللقب خمس مرات، بحسب لائحة موقتة نُشرت الأربعاء.

© ادريان دنيس / ا ف ب/ارشيف

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وكانت الشقيقة الكبرى للأسطورة سيرينا وليامس قد شاركت العام الماضي في مسابقة الزوجي المختلط، فيما تعود مشاركتها الأخيرة في فردي السيدات إلى العام 2021.

وعادت المصنفة أولى عالمياً سابقاً و697 راهناً إلى مسابقات الملاعب العشبية الأسبوع الماضي في هولندا، حيث خسرت بثلاث مجموعات أمام السويسرية سيلين نايف المصنفة 202 عالمياً.

لكن الإثنين، نجحت بتخطي الدور الأول في دورة برمنغهام البريطانية، بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي بثلاث مجموعات صعبة بعد ثلاث ساعات و17 دقيقة، لتحقق فوزها الأول على لاعبة بين الخمسين الأوليات منذ 2019.

ومن بين اللاعبات المدعوات إلى البطولة العشبية التاريخية، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. غابت عن النسخة الماضية بسبب حملها، فيما بلغت نصف النهائي في لندن عام 2019.

بعد إنجابها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عادت إلى الملاعب وبلغت ربع نهائي رولان غاروس أخيراً، رافضة مصافحة خصمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا بعد خسارتها أمامها.

ولدى الرجال، سيتمكن البلجيكي دافيد غوفان الذي بلغ ربع نهائي العام الماضي، من خوض المنافسات رغم تراجعه إلى المركز 124 عالمياً.

© 2023 AFP