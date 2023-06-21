تايبيه تؤكد ابحار حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

تايبيه (أ ف ب) – اعلن وزير الدفاع التايواني الخميس أن حاملة الطائرات شاندونغ وسفنا حربية صينية أخرى أبحرت عبر مضيق تايوان الأربعاء.

© غريغ بيكر / ا ف ب/AFP

سفينة شحن تعبر مضيق تايوان عند جزيرة بنغتان، اقرب نقطة في الصين الى تايوان في اقليم فوجيان الصيني بجنوب شرق البلاد في 16 نيسان/ابريل 2023.

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ذكرت الوزارة فى بيان أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ "ابحرت عبر الجزء الغربي من مضيق تايوان متجهة جنوبا".

منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، تعتبر الصين تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة ضمها لباقي أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين بكين وتايبيه الى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات ولا سيما في السنوات الأخيرة وكثفت الصين توغلاتها العسكرية في محيط الجزيرة.

في حين أن تواجد السفن الحربية الصينية في مضيق تايوان يراقب باستمرار وتصدر عنه تايبيه بيانات شبه يومية، وجود سفينة شاندونغ أمر غير معتاد.

تعود آخر مرة أبلغت فيها السلطات التايوانية عن وجود حاملة الطائرات صينية في مضيق تايوان إلى ايار/مايو. كما نشرت في المضيق في نيسان/أبريل خلال المناورات العسكرية الكبرى الأخيرة لبكين حول الجزيرة.

شوهدت الحاملة أيضا في المضيق قبل عام في آذار/مارس 2022 قبل أن يتحدث شي جينبينغ هاتفيا مع نظيره الأميركي جو بايدن.

شاندونغ هي واحدة من حاملتي الطائرات الصينيتين وهي الوحيدة التي تم بناؤها بالكامل في البلاد، ودخلت في الخدمة في كانون الاول/ديسمبر 2019.

© 2023 AFP