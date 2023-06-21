ريال مدريد يمدّد عقد الألماني كروس حتى 2024

مدريد (أ ف ب) – مدّد لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس عقده مع ريال مدريد الإسباني عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي الملكي الأربعاء في بيان.

© خافيير سوريانو / ا ف ب

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وخاض كروس (33 عاماً) 417 مباراة مع فريق العاصمة منذ 2014، وهو الأعلى للاعب ألماني مع ريال، وستكون مهمته نقل خبرته الواسعة للاعبين الشبان في غرف ملابس القلعة البيضاء.

أحرز بطل العالم 2014 مع منتخب بلاده، أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وفي تسعة مواسم مع ريال "أحرز 20 لقباً: 4 مرات دوري الأبطال، 5 مرات كأس العالم للأندية، 4 مرات الكأس السوبر الأوروبية، 3 مرات الدوري الإسباني، مرّة كأس ملك إسبانيا و3 مرات السوبر الإسبانية"، بحسب بيان بطل أوروبا 14 مرة.

وكان ريال مدريد أعلن الأسبوع الماضي استقدام لاعب الوسط الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 112 مليون دولار زائد أكثر من 30% من المكافآت.

ورغم حضور لاعبين شابين موهوبين في الوسط، هما الفرنسيان أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بقي كروس ركيزة صلبة في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فخاض 30 مباراة في الليغا و12 في دوري الأبطال.

وكان تمديد عقد لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق بين 2007 و2014 متوقعاً منذ عدة أسابيع، فيما يحاول ريال مدريد الاحتفاظ بلاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش المرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي الذي ضمّ هداف ريال السابق الفرنسي كريم بنزيمة عبر نادي اتحاد جدّة.

© 2023 AFP