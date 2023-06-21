مقتل فلسطيني وسط تصاعد هجمات المستوطنين في قرية فلسطينية في الضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)

ترمسعيا (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني الأربعاء وسط هجمات شنها مستوطنون ضد قرية ترمسعيا في شمال شرق الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشاهد عيان.

© أحمد غرابلي / ا ف ب

فلسطينيون يقفون قرب مركبات محترقة وسط تصاعد هجمات المستوطنين على قرية ترمسعيا الفلسطينية قرب رام الله في ضمال الضفة الغربية المحتلة في 21 حزيران/يونيو 2023

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب "وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر".

وقال أحد سكان القرية لوكالة فرانس برس إن نحو 200 مستوطن هاجموا القرية وأحرقوا بيوتا ومركبات.

ورأى مصورو ومراسل فرانس برس في القرية منازل ومركبات محترقة وجرحى يجري إجلاؤهم في سيارات إسعاف.

جاء ذلك غداة مقتل أربعة اسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بجروح إصابة أحدهم خطرة في هجوم مسلّح الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بين مدينة رام الله ونابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار والقضاء على مهاجمين أحدهما في مكان الهجوم والآخر بعد فراره.

وقال عوض أبو سمرة من القرية لفرانس برس إنه "في ساعات الظهيرة هاجم نحو 200 مستوطن البلد وحرقوا محاصيل في الأرض لا تحصى، وحرقوا وكسروا أكثر من عشرين بيتا، وحرقوا عشرات المركبات".

وأضاف أبو سمرة "أطلق المستوطنون علينا عيارات نارية وعندما حضرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أطلقوا علينا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع".

وتابع أبو سمرة "لدينا 15 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات الإصابات بالاختناق". مشيرا "إلى أن مواجهات جرت في القرية مع الجيش الذي يحرس المستوطنين".

ورصد مراسل فرانس برس حالة من التوتر الشديد في وسط القرية بينما تجمع العشرات الشبان في عيادة طبية صغيرة حيث كان يحري نقل جريحين فلسطينيين في مركبات الإسعاف بينما كان آخرون يتلقون العلاج.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان سابق "وصول 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله نتيجة عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي ترمسعيا".

يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

© 2023 AFP