الامم المتحدة : الجزائر رحلت أكثر من 9 آلاف مهاجر إلى النيجر منذ مطلع العام

نيامى (أ ف ب) – وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر متحدرين من حوالى عشر دول افريقية إلى شمال النيجر منذ كانون الثاني/يناير بعد أن اعادتهم الجزائر، ما يمثل "وضعاً إنسانياً حرجاً"، بحسب تقرير اصدرته الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الخميس.

© رياض كرمدي / ا ف ب

مهاجرون افارقة يستعدون لركوب باص في الجزائر 29 حزيران/يونيو 2018 قبل رحلة إعادتهم الى بلادهم

إعلان اقرأ المزيد

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة أنه "منذ بداية العام، علق أكثر من 9 آلاف مهاجر منكوب رافقتهم الجزائر إلى الحدود في اساماكا"، وهي مدينة تقع في منطقة أغاديز الصحراوية النيجرية المتاخمة للجزائر.

وبحسب السلطات الإقليمية في أغاديز، وصل إلى أساماكا منذ بداية العام 9192 مهاجرا، هم 8828 رجلا و 161 امرأة و 152 فتى و 51 فتاة، يتحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما تسبب في "وضع إنساني حرج".

في نيسان/أبريل، قُدر عدد المهاجرين في أساماكا بنحو 4500.

أشار مراسلو وكالة فرانس برس في نيسان/ أبريل في أساماكا إلى أن مركز العبور الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة والمكتظ باللاجئين، عاجز عن رعاية جميع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، دون إمكانية العودة إلى بلادهم.

قدمت منظمة الصحة العالمية معدات طبية، من بينها 2,9 طن من الأدوية.

كما قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 180 طناً من الغذاء ونشرت منظمة أطباء بلا حدود موارد بشرية "إضافية" مثل الأطباء والممرضات وخبراء نفسيين، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

في أيار/مايو، استفاد 1446 مهاجرا من رحلات العودة إلى بلدانهم، وفق ما أكدت الوكالة الأممية.

في مقابلة مع مجلة "جون أفريك"، اعتبر رئيس النيجر محمد بازوم في نهاية أيار/مايو أن موجات الإعادة القسرية لمهاجرين من غرب إفريقيا "الذين لم يدخلوا الجزائر عبر النيجر" بأنه أمر "غير مقبول".

وطردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من غرب إفريقيا ووسطها منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة.

ويحاول بعض هؤلاء المهاجرين البقاء في الجزائر، لكن عددا كبيرا يسعون خصوصا للانتقال إلى أوروبا.

© 2023 AFP