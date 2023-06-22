دورة برلين: روسيتان تقصيان سابالينكا وغوف من ثمن النهائي

برلين (أ ف ب) – منيت البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية الصاعدة كوكو غوف بانتكاستين في إطار استعداداتهما لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتيهما في ثمن نهائي دورة برلين الخميس.

© أيمانويل دونان / ا ف ب/AFP/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

وخسرت سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً 6-2 و7-6 (7/2) على يد فيرونيكا كوديرمتوفا، التي تغلبت مواطنتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا على غوف المصنفة السابعة 6-4 و6-0.

وتلتقي ألكسندروفا وكودرميتوفا في ربع النهائي الجمعة، بعد خمسة أيام فقط من خوضهما المباراة النهائية في دورة سيرتوخمبوس الهولندية.

وكانت كودرميتوفا قد فازت أيضاً على سابالينكا في الدور نفسه في برلين في ثلاث مجموعات قبل 12 شهراً.

وكسرت كودرميتوفا المصنفة 13 عالمياً الخميس إرسال منافستها البيلاروسية ثلاث مرات في المباراة التي استمرت 99 دقيقة.

وإذ نجحت مواطنتها ألكسندروفا، المصنفة 22 عالمياً، في الدفاع عن لقبها في سيرتوخمبوس الأحد، ثأرت الخميس بفوزها على غوف من خسارتها أمام الأميركية الواعدة في لقائهما السابق الوحيد في دورة دبي عام 2021.

وقالت ألكسندروفا إن "العشب ليس السطح المفضل لدي، ولكن بطريقة ما أتمكن من اللعب بشكل جيد عليه".

وأضافت "ربما تبدو النتيجة سهلة، لكنها ليست كذلك أبداً لأنها (غوف) لعبت بشكل رائع. كنت بحاجة إلى الحفاظ على تركيزي خلال كل نقطة للحفاظ على هذا المستوى. آمل فقط أن أتمكن من الحفاظ على هذا المستوى لأطول فترة ممكنة".

© 2023 AFP