دورة كوينز: ألكاراس يستعيد إيقاعه ويبلغ أول ربع نهائي على العشب
باريس (أ ف ب) – بعد معاناة البدايات بالانتقال من الأرضية الترابية إلى العشبية في الدور الأول، استعاد الإسباني المصنف ثانياً عالمياً كارلوس ألكاراس إيقاعه الخميس، بفوزه على التشيكي جيري ليهيتشكا 6-2 و6-3 في دورة كوينز الدولية الإنكليزية، ليبلغ أول ربع نهائي له على العشب.
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ولحجز مكان في المربع الأخير، سيواجه الإسباني البالغ من العمر 20 عاماً البلغاري غريغور ديميتروف الذي تغلب على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-3 و7-5.
وأظهر ألكاراس ثقة عالية في إرسالاته الخميس، وتحرّك بشكل أفضل وأكثر فاعلية للفوز في ساعة و25 دقيقة.
ولعب ألكاراس الفائز ببطولة أميركا المفتوحة 2022، دورتين فقط على العشب حتى الآن، في ويمبلدون عام 2021 (خسر في الدور الثاني) وفي عام 2022 (خسر في ثمن النهائي).
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