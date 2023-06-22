دورة كوينز: نوري إلى ربع النهائي

لندن (أ ف ب) – قلب البريطاني كاميرون نوري تأخره بمجموعة أمام الأسترالي جوردان تومسون إلى فوز 4-6 و6-3 و6-2 ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة كوينز الدولية الانكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب.

© أدريان دنيس / ا ف ب

البريطاني كاميرون نوري يصد كرة للأسترالي جوردان تومسون خلال مباراتهما في دور الـ 16 من دورة كوينز الدولية الانكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب غرب لندن، في 21 حزيران/يونيو 2023

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ونجح نوري، المصنف خامساً في الدورة، في الخروج فائزاً أمام المصنف 76 عالمياً ليصل إلى ربع النهائي احدى دورات "ايه تي بي" للمرة السادسة هذا العام.

وتأتي مشاركة نوري (27 عاماً) المولود في جنوب إفريقيا في دورة كوينز تحضيراً لمشاركته في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في الثالث من تموز/يوليو المقبل حيث يأمل في تكرار نجاحات العام الماضي حين بلغ الدور نصف النهائي ليخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في طريقه للفوز باللقب.

وحافظ نوري، المصنف 13 عالمياً، على أعصابه لاسقاط تومسون بعدما كان فاز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في الدور الأول.

قال نوري وصيف بطل دورة كوينز عام 2021 "أعتقد أنها كانت المباراة المثالية. جوردان يحب حقا اللعب على العشب وفي المجموعة الأولى لعب بضع نقاط جيدة ليهزمني".

واضاف "خرجت بطاقة كبيرة في المجموعة الثالثة وهذا ما دفعني للتأهل و"من الجيد أن تكون متسقاً إلى هذا الحد ولكنك تريد دائماً المزيد كلاعب كرة مضرب. أريد أن أواصل الضغط من أجل المزيد، خاصة في البطولات الكبرى".

وكان من المتوقع أن يلعب نوري أيضاً منافسات الزوجي مع أندي موراي الأربعاء، إلا أن بطل ويمبلدون مرتين قرر الانسحاب بسبب التعب غداة خسارته في فئة الفردي.

وضرب نوري في ربع النهائي موعداً مع الاميركي سيباستيان كوردا الفائز على مواطنه فرانسيس تيافو 7-6 (7-2) و6-3.

في المقابل، لم يكن النجاح حليف مواطن نوري، راين بينيستون المصنف 265 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة والذي بلغ ربع نهائي العام الماضي، حيث خسر أمام الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادساً عالمياً والساعي للفوز باللقب في أول مشاركة له في الدورة، بنتيجة 3-6 و4-6.

ويلعب رونه أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي الذي عانى للفوز على الأميركي بن شيلتون 6-4 و4-6 و6-4.

© 2023 AFP