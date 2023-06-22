سلطنة عُمان تضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب مخدرات

مسقط (أ ف ب) – أعلنت سلطنة عُمان الخميس ضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون خلال "عملية نوعية" بالتعاون مع السعودية، وإلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات.

© عمر حاج قدور / ا ف ب/ارشيف

مقاتل من فصيل مسلح سوري يحمل مخدرات تم ضبطها في شمال البلاد في 10 نيسان/ابريل 2022

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وقالت شرطة عمان السلطانية في فيديو نشرته على حسابها على موقع تويتر، إنها نفّذت "عملية نوعية" تمكنت خلالها "من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت "بلغت الكمية المضبوطة أكثر من ستة ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدًا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة".

وأظهرت المشاهد عناصر أمن يرتدون قفازات ويفرغون كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.

ونادرًا ما تعلن سلطنة عُمان عن ضبط مخدرات أو توقيف شبكات تهريب.

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات "داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية"، بدون تحديد وجهة هذه الشحنات.

وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تأتي أساسًا من لبنان وسوريا حيث تحوّلت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

منذ نهاية نيسان/أبريل، تقود السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وإحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

وتعلن المملكة بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات.

ونهاية العام الماضي، استأنفت السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بعد تعليقها في كانون الثاني/يناير 2021. ومذاك أعدمت السلطات 20 شخصًا على الأقل وفقا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وتُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

© 2023 AFP