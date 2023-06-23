أن بي ايه: بولز يتوقّع غياب لونزو بول طيلة الموسم المقبل

لوس انجليس (أ ف ب) – توقع نادي شيكاغو بولز أن يغيب صانع ألعابه لونزو بول عن موسم 2023-2024 بأكلمه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مع استمرار تعافيه من إصابة في ركبته تطلبت عدة عمليات جراحية.

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قال مدير عمليات كرة السلة في النادي الليتواني أرتوراس كارنيسوفاس على هامش درافت الدوري الخميس "مع دخولنا العطلة، أعتقد أن توقعاتنا كانت أنه لن يعود الموسم المقبل وسيستمر في عملية التعافي".

أضاف "إذا عاد سيكون ذلك رائعًا، ولكن سنتعامل مع الفترة التحضيرية ونستعد للموسم وفي بالنا أنه لن يعود".

أضاف كارنيسوفاس أنه يأمل "في نهاية المطاف" أن يرى ابن الـ25 عامًا يلعب مع بولز بعد أن وصل الى النادي عام 2021 بعقد لمدة أربع سنوات مقابل 80 مليون دولار، مستطردًا "ولكن لا أعتقد أنه سيعود العام المقبل".

لم يلعب بول الذي اختير من لوس أنجليس ليكرز كثاني خيار في درافت الدوري عام 2017، أي مباراة منذ 14 كانون الثاني/يناير 2022 وخضع في آذار/مارس الماضي لجراحة ثالثة من أجل زرع الغضروف.

كان من المتوقع أن تؤدي أول جراحة بالمنظار خضع لها في مطلع 2022 إلى ابتعاده عن المنافسات لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ولكن مع استمرار الألم، خضع لجراحة أخرى في أيلول/سبتمبر 2022، وفي شباط/فبراير استبعده بولز للفترة المتبقية من موسم 2022-2023.

حقق لونزو، الشقيق الاكبر للاميلو بول أفضل لاعب مبتدئ في الدوري عام 2021، معدلات 11.9 نقطة، 6.2 تمريرات حاسمة و5.7 متابعات في 252 مباراة في الدوري.

© 2023 AFP