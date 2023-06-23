المغرب يرجئ "قمّة النقب" بسبب العنف في الأراضي الفلسطينية

الرباط (أ ف ب) – أعلنت الرباط الجمعة أنّ الدورة الثانية لقمّة النقب التي تجمع بين إسرائيل ودول عربية طبّعت علاقاتها مع الدولة العبرية والولايات المتّحدة والتي كان مقرّراً أن يستضيفها المغرب هذا الصيف أرجئت إلى الخريف بسبب تجدّد العنف بالضفّة الغربية المحتلّة.

© فاضل سنة / ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي في الرباط في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022

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وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إنّ المغرب كان قد اقترح استضافة القمّة و"كانت محاولات لعقدها خلال الصيف".

وكانت الدولة العبرية استضافت الدورة الأولى من هذه القمّة العام الماضي وقد شارك فيها يومها وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والولايات المتّحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.

لكنّ بوريطة أوضح أنّ "هناك سياقاً سياسياً من شأنه ألا يتيح لهذا الاجتماع أن يثمر النتائج المرجوّة".

وأضاف "نعتقد أنّه يمكن (للاجتماع) أن يلتئم خلال الدخول المقبل في المغرب، ونأمل أن يكون السياق ملائماً لانعقاده".

ويتزامن هذا الإعلان مع تجدّد أعمال عنف هذا الأسبوع في الضفّة الغربية المحتلّة حيث سقط نحو 20 قتيلاً، غالبيتهم فلسطينيون، فضلاً عن إعلان الحكومة الإسرائيلة إجراءات لتسريع البناء في مستوطنات بالضفة.

وقال بوريطة إنّ "المغرب يستنكر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين"، وإنّ المملكة "تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، و"تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدّد الوزير المغربي على أنّ المملكة "ترفض القرار الحكومي الإسرائيلي الأخير بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفّة الغربية"، و"القرارات الصادرة عن متطرفين من الجانبين، وخصوصاً الجانب الإسرائيلي".

وتعمل الرباط وتلّ أبيب على تمتين علاقاتهما منذ إستئنافها أواخر العام 2020 من خلال اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

واستقبل المغرب مؤخراً ثلاثة وزراء إسرائيليين في زيارات رسمية متفرّقة، فضلاً عن رئيس الكنيست ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

كما يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما العسكري في سياق إقليمي متوتّر.

لكنّ المملكة تسعى أيضاً إلى الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.

وأعاد بوريطة الجمعة التأكيد على موقف المغرب الداعم لحلّ الدولتين.

وأتى تصريح بوريطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس الذي يزور المغرب.

© 2023 AFP