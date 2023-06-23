الناخبون في مالي وافقوا بالاغلبية الساحقة على مشروع الدستور الجديد

باماكو (أ ف ب) – وافق الناخبون في مالي بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 في بلد يشهد هجمات جهادية وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.

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رجل يحمل لافتة كتب عليها "صوتوا ب+لا+ خلال الاستفتاء" في تظاهرة مناهضة لمشروع الدستور الجديد في باماكو في 16 حزيران/يونيو 2023

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بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 39,4 بالمئة، بحسب مفوضية الانتخابات التي أعلنت هذه النتائج المؤقتة الجمعة خلال حفل أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو.

وعادة ما تكون نسبة المشاركة متدنية في مالي لكن التصويت الذي جرى الأحد تعذر تنظيمه في العديد من البلدات في وسط وشمال البلاد إما بسبب الخوف من الهجمات الجهادية أو لخلافات سياسية.

وشاب الاقتراع حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين لتعديل الدستور.

يعتبر منتقدو النص أنه يهدف إلى إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين إبان الانتخابات.

ويتميز التعديل الدستوري خصوصا بتعزيز صلاحيات الرئيس ويصب جزء كبير منه في مصلحة القوات المسلحة. فهو يشدد على "السيادة" وهي شعار المجلس العسكري منذ ظهوره ثم الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة السابقة والتحول نحو روسيا.

يشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في آذار/مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.

وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ توليهم السلطة بالقوة في آب/أغسطس 2020.

الاستفتاء الذي يجسد جدولاً زمنياً للإصلاحات والمشاورات المخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، كان محط اهتمام نظراً للمؤشرات التي يمكن أن يقدمها عن مدى تأييد للسكان للمجلس العسكري ورئيسه، الكولونيل أسيمي غوتا، وعن الوضع الداخلي.

معارضة غير متجانسة

دافعت السلطات عن الإصلاح باعتباره حجر زاوية إعادة بناء الدولة في مالي التي تنوي القيام بها.

يهدف الدستور الجديد إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام الأزمات العديدة والتوسع الجهادي والفقر وتدمير البنية التحتية وانهيار قطاع التعليم.

وتزامن الاستفتاء مع مطالبة المجلس العسكري بسحب أكثر من 11 ألف عنصر من قوات حفظ السلام وما يقرب من 1600 شرطي من بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عام 2013.

وينص التعديل على العفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره. ويغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة. ويثير معارضة كتلة غير متجانسة نجحت في اسماع صوتها.

منعت الجماعات المسلّحة في الشمال عملية الاقتراع كما رفضت الحركات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاق سلام هش مع باماكو السماح بتسليم مستلزمات الاستفتاء على مشروع دستور لا يدعم الاتفاقية التي وقعتها في عام 2015.

وتحدثت عن حشو صناديق الاقتراع في البلدات الشمالية حيث جرى التصويت.

كما اتحدت المنظمات الدينية المؤثرة ضد الحفاظ على مبدأ علمانية الدولة في الدستور.

ألقى الإمام محمود ديكو، أحد الفاعلين في هذه التعبئة، خلال اجتماع خطاباً حاداً مناهضاً للنص وللمجلس العسكري.

وصودر جواز سفر ديكو الذي كان داعماً في البداية للمجلس العسكري قبل أن يصبح من أشد معارضيه، في مطار باماكو لدى عودته الخميس من موريتانيا، وفق ما ذكر الوفد المرافق له.

© 2023 AFP