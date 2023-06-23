بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحصل على خدمات باومغارتنر في ثاني أغلى صفقة في تاريخه

برلين (أ ف ب) – تعاقد نادي لايبزيغ لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي النمسوي كريستوف باومغارتنر قادماً من هوفنهايم في صفقة بلغت 27 مليون يورو وتمتد حتى عام 2028، بحسب ما أفاد الجمعة حامل كأس ألمانيا في الموسمين الماضيين.

© كريستوف ستاشه / ا ف ب

لاعب وسط هوفنهايم النمسوي كريستوف باومغارتنر (إلى الأعلى) في صراع على الكرة مع مدافع بايرن ميونيخ الفرنسي بنجامان بافار خلال الدوري الالماني في ميونيخ في 15 نيسان/أبريل 2023

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وبات باومغارتنر (23 عاماً) ثاني أغلى صفقة في تاريخ لايبزيغ بعد الجناح دافيد راوم الذي انتقل إلى صفوف الأخير في عام 2022 من هوفنهايم أيضاً مقابل قرابة 30 مليون يورو.

قال باومغارتنر في بيان "أردت فعلاً الانتقال إلى نادٍ بامكانه الفوز بالألقاب".

وأضاف لاعب الوسط المهاجم الذي خاض 33 مباراة في الموسم الأخير، وسجل 7 أهداف ومرر مثلها كرات حاسمة "أظهر النادي ذلك بفوزه بالكأس مرتين توالياً. كما اتطلع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا" حيث احتل لايبزيغ المركز الثالث في الدوري المنصرم.

من ناحيته، قال المدير الرياضي للايبزيغ ماكس إيبرل أن باومغارتنر كان "أحد لاعبي أحلامنا المطلق".

وسيحلّ باومغارتنر، صاحب 8 أهداف في 27 مباراة دولية منذ انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده عام 2020، في خط الوسط بدلاً من مواطنه كونراد لايمر المنتقل إلى بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، في صفقة مجانية هذا الشهر.

© 2023 AFP