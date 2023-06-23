بطولة فرنسا: مرسيليا يعيّن الاسباني مارسيلينو مدربًا

مرسيليا (أ ف ب) – أعلن نادي مرسيليا الفرنسي الجمعة تعيين الإسباني مارسيلينو مدربًا للفريق خلفًا للكرواتي إيغور تودور.

© خوسيه خوردان / ا ف ب/ارشيف

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وجاء في بيان للنادي الجنوبي "مرسيليا يعلن التوقيع مع مارسيلينو لمنصب المدير الفني" من دون تحديد فترة العقد.

ويخلف مارسيلينو (57 عامًا) تودور الذي اختار الرحيل عن الفريق نهاية الموسم المنصرم بعدما قاده الى المركز الثالث.

نقل النادي عن الاسباني في بيان "أود أن أشكر مرسيليا على الثقة الممنوحة لي. شجعّت مناقشاتنا والمشروع بشأن الفريق على اتخاذ قرار مستنير ومدروس. مع كل فريق عملي، نحن مقتنعون بالمشروع. أعرف المسؤولية التي تمثلها هذه المهمة وسيكون التزامنا كاملاً".

وينضم الاسباني الى مرسيليا قبل 10 أيام من استئناف الفريق تمارينه في الثالث من تموز/يوليو المقبل.

يخوض مرسيليا الذي حل ثالثًا في الدوري الموسم المنصرم في 8 أو 9 آب/أغسطس الدور الثالث التمهيدي المؤهل الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ومع وصول مارسيلينو غارسيا تورال المعروف بمارسيلينو والذي لا يشرف على أي فريق منذ رحيله عن أتلتيك بلباو الاسباني في حزيران/يونيو 2022، سيكتمل ثلاثي إسباني على رأس مرسيليا مع رئيس النادي بابلو لونغوريا ويده اليمنى خافيير ريبالتا.

وسبق أن أعرب لونغوريا مطلع الشهر الحالي عن رغبته في التعاقد مع مدرب ذات "طابع هجومي".

من جهته، قال ريبالتا الجمعة "يأتي وصول مارسيلينو في إطار الرغبة في استمرار مشروع النادي. أظهرت مناقشاتنا العديدة تصميمًا وتفهمًا مشتركًا. خبرته وشخصيته تتوافق مع المتطلبات على المستوى العالي".

أشرف مارسيلينو على العديد من الاندية الاسبانية مثل إشبيلية (2011-2012) وفياريال (2013-2016) وفالنسيا (2017-2019) الذي أحرز معه كأس إسبانيا 2019 قبل أن ينتقل الى بلباو مطلع 2021.

ستكون تجربة مرسيليا الاولى له خارج بلاده.

© 2023 AFP