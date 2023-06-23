المنافسون الجمهوريون لانتخابات 2024 الرئاسية يتحدون ترامب بشأن الاجهاض

واشنطن (أ ف ب) – عرض المنافسون الرئيسيون لدونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 مواقفهم المتشددة بشأن الاجهاض الأحد في مسعى لتحدي الرئيس الاميركي السابق في قضية يتهم بالتنصل منها.

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بعد عام على قرار المحكمة العليا إلغاء حكم صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد، تحدى المحافظ مايك بنس منافسيه بهذا الشأن بينما أشاد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بتوقيعه قرارًا يحظر غالبية عمليات الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

وقال ديسانتيس إن فلوريدا أوفت بوعدها "بالترويج لثقافة الحياة" مع قانونه المسمى "نبضة القلب" ويحظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل. ويذهب هذا القانون أبعد بكثير من فترة 15 أسبوعًا التي يؤيدها الجمهوريون المعتدلون.

يتقدم ترامب على ديسانتيس بأكثر من 30 نقطة في استطلاعات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

في مؤتمر جمع 3 آلاف من الانجيليين المحافظين في واشنطن، أكد حاكم فلوريدا "كان هذا هو الصحيح - لا تدعوا أي شخص يقول لكم غير ذلك".

وجاءت هذه الملاحظة كانتقاد مبطن لترامب الذي يرى أن تأييد اليمين المسيحي المحافظ كان أساسيًا لفوزه في انتخابات 2016 وسيكون كذلك لعودته إلى البيت الأبيض.

أما بنس نائب ترامب السابق فقال "الحقيقة هي أن قانون الاجهاض في الولايات المتحدة اليوم اكثر اتساقا مع الصين وكوريا الشمالية منه مع الدول الغربية في اوروبا".

وأضاف "أرغب بالقول من كل قلبي أنه يتوجب على كل مرشح جمهوري للرئاسة تأييد منع الاجهاض بعد 15 اسبوعا كحد أدنى للمعيار الوطني".

لم يذكر بنس ترامب بالاسم، لكن خطابه شكل تحديا لترامب الذي هلل له المحافظون بعد تعيينه ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال ولايته الرئاسية صوتوا لصالح إلغاء "رو ضد وايد".

لكن يأخذ الناشطون المعارضون للإجهاض على ترامب رفضه تقديم الدعم العلني لمنع الاجهاض وإن نسبوا إليه الفضل في قرار المحكمة.

وحذر ترامب أيضا من المبالغة في التطرف إلى اليمين والقى باللوم على معارضي الاجهاض وحملهم مسؤولية الأداء الجمهوري الضعيف في الانتخابات النصفية العام الماضي.

"قضية عصرنا"

وتطرق بنس مباشرة إلى انتقادات ترامب قائلا "الآن سيقول بعض من ستستمعون إليهم من على هذه المنصة إن المحكمة العليا أعادت قضية الاجهاض فقط إلى الولايات، وإنه لا يجب القيام بأي شيء على المستوى الفدرالي".

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق يتحدث في انكيني بولاية أيوا في 07 حزيران/يونيو 2023 © ستفين ماتورين / اف ب

وأضاف "سيقول آخرون إن مواصلة القتال من أجل الحياة قد ينتج عنه تشريعات قاسية جدا على مستوى الولايات. بل إن البعض ذهب لتحميل إلغاء رو مقابل وايد مسؤولية خسارة الانتخابات في 2022". وتابع "لكن دعوني أقول من قلبي إن قضية الحياة هي نداء عصرنا وعلينا ألا نستريح أو نلين حتى نعيد قدسية الحياة لتكون في صلب القانون الاميركي في كل ولاية في هذا البلد".

ينظم ائتلاف الايمان والحرية ومقره في جورجيا ويضم أكثر من مليوني عضو، هذا المؤتمر- اذي يجمع كل المرشحين الجمهوريين للرئاسة على المنصة نفسها للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يلقي ترامب الخطاب الرئيسي في حفل الختام السبت.

أما السناتور عن كارولينا الجنوبية تيم سكوت وعمدة ميامي فرانسيس سواريز فطالبا الجمهور بأن "يشكروا الرب" على قرار المحكمة العليا بينما تعهد حاكم اركنسو السابق آسا هاتشينسون بفرض حظر الاجهاض على المستوى الفدرالي.

وقوبل حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وهو منتقد صريح لترامب باستقبال فاتر من الجمهور المؤيد لترامب على الرغم من وصفه لنفسه بأنه "جمهوري مؤيد للحياة"- وتعرض حتى لصرخات الاستهجان عندما قال إن ترامب "خذلنا".

يأتي هذا المؤتمر قبل شهرين من أول مناظرة جمهورية مقررة في 23 من ب/اغسطس في ميلووكي ألمح ترامب إلى أنه قد لا يشارك فيها.

© 2023 AFP