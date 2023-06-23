دورة برمنغهام: أوستابينكو تحرم فينوس وليامس من بلوغ ربع النهائي

برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حرمت اللاتفية يلينا أوستابينكو منافستها المخضرمة الأميركية فينوس وليامس من بلوغ ربع نهائي إحدى دورات كرة المضرب "دبليو تي آيه" للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، بفوزها عليها في الدور الثاني من دورة برمنغهام على الملاعب العشبية.

إعلان اقرأ المزيد

وحققت وليامس (43 عاماً) فوزها الأول على مصنفة ضمن اللاعبات الـ50 الأوليات في 4 سنوات بإسقاطها الإيطالية كاميلا جورجي في الدور الأول الإثنين.

غير أن وليامس، المصنفة أولى سابقاً والمتوجة بـ 7 ألقاب في بطولات الغراند سلام، لم تتمكن من تكرار انجازها أمام أوستابينكو بعد مباراة صعبة انتهت لصالح الأخيرة 6-3 و5-7 و6-3 الخميس.

واستعادت وليامس ذكريات الماضي الجميل عندما انقذت كرة لحسم اللقاء والنتيجة تشير إلى تأخرها 3-5 في المجموعة الثانية، قبل أن تفوز بأربعة أشواط متتالية في حين فقدت المصنفة ثانية في الدورة وتيرتها.

وبعدما تقدمت 2-صفر في المجموعة الثالثة الحاسمة، بدا أن وليامس الفائزة ببطولة ويمبلدون خمس مرات، ستبلغ ربع النهائي، غير أن أوستابينكو استعادت زمام المبادرة وحالت دون تأهل الأميركية التي ارادت رفع معنوياتها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون في الثالث من تموز/يوليو المقبل.

قال أوستابينكو المتوجة ببطولة فرنسا عام 2017 "بالطبع يمكنني إنهاء (المباراة) بشكل أسرع قليلاً. شعرت بخيبة أمل بعض الشيء بعد نقطة المباراة في المجموعة الثانية. لكن فينوس لاعبة رائعة، بطلة رائعة وإنه لشرف لي أن أشاركها الملعب".

وأضافت "هي لاعبة خطيرة للغاية، خاصة على العشب. لقد قدمت أداءً جيداً. كان الأمر صعباً بعض الشيء، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من ذلك وكنت أقاتل حتى آخر نقطة. هي مثال أعلى لكثير من الناس لذا كان الأمر مميزاً".

وتأمل وليامس في التعافي من إصابة في الركبة تعرضت لها في برمنغهام بعد حصولها على بطاقة دعوة لخوض غمار بطولة ويمبلدون، حيث شاركت لأول مرة في عام 1997 ووصلت إلى آخر نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى عام 2017.

وفي ربع النهائي، تواجه أوستابينكو البولندية ماغدالينا فريتش الفائزة على الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة الثامنة 6-3 و6-7 (1/7) و6-4.

وتلتقي البريطانية هارييت دارت مع أناستاسيا بوتابوفا، المصنفة الرابعة، التي هزمت الأميركية كاتي ماكنالي 6-3 و2-6 و7-6 (7/صفر). كما تلعب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة أولى والفائزة ببطولة فرنسا 2021، ضد مواطنتها الشابة ليندا فروهفيرتوفا (18 عاماً).

© 2023 AFP