دورة كوينز: رونه الى نصف النهائي على حساب موزيتي

لندن (أ ف ب) – بلغ الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادسًا عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة كوينز الانكليزية على الملاعب العشبية بفوزه على الايطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر الجمعة 6-4، 7-5.

© دانيال ليل / ا ف ب

الدنماركي هولغر رونه خلال مباراته في الدور ربع النهائي من دورة كوينز لكرة المضرب ضد الايطالي لورنتسو موزيتي في 23 حزيران/يونيو 2023

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يلتقي تاليًا مع الاسترالي أليكس دي مينور الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 6-4، 4-6، 6-4.

وحقق رونه هذا الاسبوع في كوينز انتصاره الاول على الإطلاق على الملاعب العشبية بفوزه في الدور الاول على الاميركي ماكسيم كريسي قبل أن يطيح البريطاني راين بينيستون.

وعوّض رونه (20 عامًا) تأخره 4-1 في المجموعة الاولى وفاز بخمسة أشواط متتالية ليحسمها لصالحه. حافظ كل لاعب على شوط إرساله في الثانية، قبل أن يكسر رونه منافسه في الشوط الحادي عشر ويحسم المباراة في التالي على إرساله في أول مواجهة على الاطلاق مع الايطالي.

ويأمل الدنماركي المتوج هذا الموسم بدورة ميونيخ والذي بلغ نهائي دورتي ماسترز، جميعها على الملاعب الترابية، أن يتحضر بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وشهدت مشاركته الاولى في ويمبلدون العام الماضي خروجه من المباراة الافتتاحية.

© 2023 AFP