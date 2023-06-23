دورة هاله: بوبليك إلى نصف النهائي بانسحاب سينر

برلين (أ ف ب) – تأهل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك إلى نصف نهائي دورة هاله الألمانية في كرة المضرب، بعد انسحاب منافسه الإيطالي المصنف تاسعاً عالمياً يانيك سينر من المجموعة الثانية بسبب الإصابة الجمعة.

© كارمن ياسبرسن / ا ف ب/AFP

الإيطالي يانيك سينر (يمين) والكازاخستاني ألكسندر بوبليك بعد انسحاب الأول في ربع نهائي دورة هاله لكرة المضرب في 23 حزيران/يونيو 2023

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وفاز بوبليك بالمجموعة الأولى 7-5 وكان متقدماً 2-0 في المجموعة الثانية عندما انسحب سينر بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

وطلب الإيطالي استراحة طبية في نهاية المجموعة الأولى، وتلقى العلاج من الأخصائي ليواصل اللعب قبل الانسحاب بعد شوطين.

وبالتالي، يخوض سينر البالغ 21 عاماً سباقاً مع الزمن ليكون لائقاً للمشاركة في تموز/يوليو المقبل ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وفي وقت لاحق، يلعب الألماني ألكسندر زفيريف على أرضه أمام التشيلي نيكولاس خاّري، والروسي دانييل مدفيديف مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، فيما يواجه الروسي أندري روبليف الهولندي تالون غريكسبور.

© 2023 AFP