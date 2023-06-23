دوري أن بي ايه: المخضرم كريس بول إلى ووريرز (تقارير)

نيويورك (أ ف ب) – سينتقل المخضرم كريس بول من واشنطن ويزاردز المنضم إلى صفوفه أخيراً إلى غولدن ستايت ووريرز في صفقة تبادل جديدة تتضمن انتقال جوردان بول في الاتجاه المعاكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

© ماثيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

لاعب فينيكس صنز كريس بول خلال مباراة فريقه أمام دنفر ناغتس على ملعب بال أرينا في دنفر، كولورادو في 29 نيسان/أبريل 2023

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وقالت صحيفة سان خوسيه ميركوري الخميس إن ويزاردز الذي استحوذ على كريس بول (38 عاماً) من فينيكس صنز في صفقة تبادل مع برادلي بيل الأحد، سيحصل على خدمات جوردان بول وريان رولينز واثنين من اختيارات درافت.

ولا يتضمن سجل بول الذي شارك في مباراة "كل النجوم" (أول ستار) 12 مرة واختير أفضل ممرر للكرات في "أن بي ايه" خمس مرات، الفوز باللقب خلال مسيرته التي شهدت تنقله بين أندية نيو أورليانز ولوس أنجليس كليبرز وهيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي وفينيكس في السنوات الثلاث الأخيرة وبلغ معه نهائي الدوري عام 2021 (خسر أمام ميلووكي باكس 2-4).

وبلغت معدلات بول خلال 18 عاماً في "أن بي ايه" 17.9 نقطة و9.5 تمريرات حاسمة و4.5 متابعات و2.1 صدة في المباراة.

© 2023 AFP