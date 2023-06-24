أن بي ايه: استقبال الأبطال لويمبانياما في سان أنتونيو

سان انتونيو (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تحدّى المئات من مشجعي فريق سان أنتونيو سبيرز درجات الحرارة المرتفعة لاستقبال الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الجمعة، مع وصول النجم الخارق الذي اختاره النادي كخيار أول في دارفت دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الى تكساس.

© باتريك ت. فالون / ا ف ب

اللاعب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما يصل الى مطار سان أنتونيو في تكساس في 24 حزيران/يونيو 2023 بعد أن اختاره سبيرز في المركز الاول في درافت دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين 2023

إعلان اقرأ المزيد

تجمع حوالي 300 مشجع في مطار سان أنتونيو في حرارة شديدة الارتفاع بلغت 38 درجة مئوية حيث هبطت طائرة خاصة تقل ويمبانياما.

بينما سُمح لوسائل الإعلام بالاقتراب من مدرج المطار، بقي المشجعون الذين أتوا مع المظلات والمشروبات الباردة خلف السياج.

علت الهتافات مع وصول الطائرة والاصوات لاحقًا عندما نزل أوسكار شقيق ويمبانياما من الطائرة، ظنًا منهم أنه فيكتور.

عندما ظهر أخيرًا ابن الـ19 عامًا، هتفت الجماهير بصوت عال قبل أن يحتضنه تميمة "الذئب" الخاص بفريق سان أنتونيو.

توجه اللاعب الفارع الطول (2.24 م) الى الجماهير لالتقاط صور السيلفي وإمضاء التوقيعات.

اصطحب بعدها رجال الشرطة ويمبانياما الذي سيقدمه سبيرز رسميًا في حدث في سان أنتونيو السبت، مع استمرار المشجعين في الهتاف.

وأثار اختيار سان أنتونيو للاعب المراهق في الدرافت الذي أقيم في بروكلين حماسة كبيرة في تكساس، حيث يأمل مشجعو سبيرز في أن يقود ثورة جديدة في النادي بعد نتائج متواضعة في السنوات الاخيرة.

الجماهير تتجمع لرؤية اللاعب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الذي وصل الى مطار سان أنتونيو في تكساس في 24 حزيران/يونيو 2023 بعد أن اختاره سبيرز في المركز الاول في درافت دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين 2023 © باتريك ت. فالون / ا ف ب

يُنظر إلى اللاعب على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003.

© 2023 AFP