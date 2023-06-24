إسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الخامس والعشرين ضد الإصلاح القضائي

تل ابيب (أ ف ب) – واصل إسرائيليون السبت احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة منذ شهور ضد خطة إصلاح قضائي تريد الحكومة تطبيقها، بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدماً في تنفيذ خطته المثيرة للجدل.

© جاك غويز / ا ف ب

متظاهرون يحتجون على خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب في 24 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

واحتشد المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين لافتات كتب على بعضها "إسرائيل تحترق" ونتانياهو "عدو الديموقراطية".

ولم تعلن على الفور تقديرات لعدد المشاركين، لكن هذه الاحتجاجات الأسبوعية غالبا ما يشارك فيها عشرات الآلاف.

ويحتج المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير رفضا لخطة إصلاح قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.

وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار/مارس، تعهّد نتانياهو الأحد استئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية".

وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة.

وعاد نتانياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.

© 2023 AFP