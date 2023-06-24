القوات الإسرائيلية تقتل مسلحًا فتح النار على معبر قلنديا

القدس (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية السبت مسلحًا أطلق النار على نقطة تفتيش شمال القدس وتسبب بإصابة حارس بجروح طفيفة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فيما تبنت كتائب شهداء الأقصى الهجوم.

© عباس مومني / ا ف ب/ارشيف

مصلون فلسطينيون مسلمون يتجمعون عند معبر قلنديا الخاضع للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم العبور إلى مدينة القدس في 15 نيسان/أبريل 2022

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المسلح فتح النار في معبر قلنديا على رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتله في الموقع.

يُعدّ معبر قلنديا البوابة الرئيسية التي يستخدمها الفلسطينيون بين القدس الشرقية ورام الله مقر القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

لم يحدّد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية على الفور هوية القتيل.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، وهي الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان "تمكّن مقاتلونا الأبطال ... من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر عند حاجز قلنديا".

تأتي عملية إطلاق النار بعد أسبوع دام في الضفة الغربية المحتلة قتل خلاله أربعة إسرائيليين في هجوم فلسطيني وعشرة فلسطينيين في مداهمات وعمليات اقتحام إسرائيلية بإسناد من مروحية عسكرية وهجوم بمسيّرة.

أدت أعمال العنف هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 175 فلسطينيًا و25 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي.

وتشمل الحصيلة التي تم جمعها من مصادر رسمية مقاتلين ومدنيين، وثلاثة أفراد من الأقلية العربية من الجانب الإسرائيلي.

© 2023 AFP