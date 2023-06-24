دورة برلين: كفيتوفا وفيكيتش تضربان موعدًا في النهائي

برلين (أ ف ب) – بلغت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا، نهائي دورة برلين لكرة المضرب المقامة على أراض عشبية السبت، وضربت موعدًا مع الكرواتية دونّا فيكيتش المصنفة 23.

© توبياس شفارتس / ا ف ب

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وتغلبت كفيتوفا على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (22) بنتيجة 6-3، 6-4 فيما أقصت فيكيتش اليوناية ماريا ساكاري المصنفة ثامنة عالميًا 6-4، 7-6 (10-8).

وهذا النهائي الثاني لكفيتوفا، المصنفة ثانية عالميًا سابقًا، هذا العام بعد تتويجها بدورة ميامي للألف.

وتسعى بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 للتويج بلقبها الحادي والثلاثين في مسيرتها، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

ستكون التشيكية المخضرمة (33 عامًا) مرشحة للفوز امام فيكيتش، إذ تتفوق عليها 4-1 في المواجهات المباشرة، آخرها في الدور الـ32 من دورة ميامي هذا العام في طريقها الى اللقب.

أما فيكيتش، فتخوض ثاني نهائي هذا العام بعد تتويجها في دورة مونتيري المكسيكية بلقبها الرابع في مسيرتها.

وجاء فوز فيكيتش (26 عامًا) في أول مواجهة على الاطلاق مع اليونانية بعد ساعات من بلوغها نصف النهائي على حساب الروسية إيلينا أفانيزيان، بعد أن أقيمت مباريات الدور ربع النهائي صباح السبت بعد أن أرجئت من الجمعة بداعي الطقس العاصف.

أما ساكاري فقد أقصت صباحًا في ربع النهائي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، فيما تغلبت كفيتوفا على الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة عالميًا، بينما فازت ألكسندروفا على مواطتنتها فيرونيكا كوديرميتوفا.

© 2023 AFP