دورة كوينز: دي مينور يقصي رونه ويبلغ النهائي

لندن (أ ف ب) – أقصي الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادسًا عالميًا، من الدور نصف النهائي لدورة كوينز لكرة المضرب على الملاعب العشبية، بسقوط امام الاسترالي أليكس دي مينور الثامن عشر السبت 6-3، 7-6 (7/2).

© أدريان دينيس / ا ف ب

الاسترالي أليكس دي مينور خلال مباراته في الدور نصف النهائي من دورة كوينز الانكليزية ضد الدنماركي هولغر رونه في 24 حزيران/يونيو 2023

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وبلغ بالتالي الاسترالي النهائي الثاني هذا العام ليضرب موعدًا مع الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيًا عالميًا او الاميركي سيباستيان كوردا (32) اللذين يلتقيان لاحقًا.

وحرم دي مينور منافسه من بلوغ النهائي الرابع هذا العام بعد أن توج بدورة ميونيخ وحل وصيفًا في دورتي روما ومونتي كارلو للماسترز، جميعها على الاراضي الترابية.

وعادل دي مينور سجل المواجهات بينه وبين رونه 2-2 محققًا فوزه الثاني تواليًا بعد أن أقصاه من نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية هذا العام في طريقه للتويج باللقب السابع في مسيرته.

وأمل الدنماركي (20 عامًا) أن يتحضر بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

قبل دورة كوينز هذا الاسبوع، لم يسبق لرونه أن حقق أي انتصار على الإطلاق على الملاعب العشبية.

شهدت مشاركته الاولى في ويمبلدون العام الماضي خروجه من المباراة الافتتاحية.

© 2023 AFP