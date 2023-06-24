دورة هاله: بوبليك يقصي زفيريف ويبلغ النهائي

برلين (أ ف ب) – أُقصي الالماني ألكسندر زفيريف، المصنف 22 عالميًا، من الدور نصف النهائي لدورة هاله على الاراضي العشبية أمام جماهيره، بسقوطه امام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك السبت 6-3، 7-5.

© كاسبر ياسبيرسين / ا ف ب

الكازاخستاني ألكسندر بوبليك خلال مباراته في الدور نصف النهائي لدورة هاله الالمانية ضد صاحب الارض ألكسندر زفيريف في 24 حزيران/يونيو 2023

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وكان يأمل الالماني، المصنف ثانيًا عالميًا سابقًا، أن يبلغ نهائي الدورة للمرة الثالثة بعد أن حل وصيفًا عامي 2016 و2017 للسويسري روجيه فيدرر.

من جهته، بلغ بوبليك، المصنف 48 عالميًا، النهائي الاول له هذا العام والثامن في مسيرته آملا أن يحقق اللقب الثاني فقط بعد خسارته ست مباريات نهائية.

يلعب في النهائي مع الروسي أندري روبليف او الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت اللذين يلتقيان لاحقًا.

وعزز بوبليك سجله في المواجهات المباشرة امام زفيريف الى 3-1 وثأر من خسارته ضد الالماني في الدور الـ64 من دورة مونتي كارلو للماسترز هذا العام.

أنهى الكازاخستاني المباراة مع 31 ضربة قاضية مقابل 18 لخصمه فيما ارتكب 14 خطأ مباشرًا مقابل 8 للالماني.

وحُرم زفيريف من بلوغ أول نهائي له هذا العام، علمًا أنه لم يحقق أي لقب منذ تتويجه بالبطولة الختامية 2021، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

© 2023 AFP