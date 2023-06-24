لودريان في ختام زيارته لبيروت: "الوقت لا يعمل لصالح لبنان"

بيروت (أ ف ب) – اعتبر مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان السبت أن "الوقت لا يعمل لصالح لبنان"، في ختام زيارة لبيروت أجراها لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي في هذا البلد.

© جوزف عيد / ا ف ب

المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يلقي بيانًا صحافيًا بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي في لبنان في 22 حزيران/يونيو 2023

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ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

وقال لودريان في بيان "سأعود مجدّدًا إلى بيروت في القريب العاجل لأنّ الوقت لا يعمل لصالح لبنان".

بعد وصوله إلى بيروت الأربعاء، التقى لودريان مسؤولين سياسيين بارزين لمحاولة إقناعهم بالتغلب على خلافاتهم وتمهيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف "سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصّل إلى حلّ يكون في الوقت نفسه توافقيّاً وفعّالاً للخروج من الفراغ المؤسّساتي والقيام بالإصلاحات الضروريّة لنهوض لبنان بشكل مستدام".

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.

الجمعة، التقى لودريان سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، الدول الخمس التي شاركت في اجتماع حول لبنان عقد في السادس من شباط/فبراير في باريس.

وأجرى أيضًا محادثات مع مرشحين محتملين للرئاسة.

وبينما يبدو الملف اللبناني غائبًا عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكًا لتسريع انتخاب رئيس في لبنان.

وزار لودريان لبنان مرارًا حين كان وزيرًا للخارجية في إطار جهود فرنسية لدعم لبنان على تجاوز أزماته. ولطالما حذر في تصريحات قاسية من "إهمال" القوى السياسية حتى أنه اتهمها قبل عامين بـ"قيادة البلد إلى الموت" كما وصف لبنان بأنه "سفينة تايتانيك من دون الأوركسترا".

وقد عيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السابع من حزيران/يونيو مبعوثاً خاصاً للبنان للمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمات اللبنانية المتتالية.

ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءًا في بلاد تشهد منذ 2019 انهيارًا اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

© 2023 AFP