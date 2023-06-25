جائزة هولندا الكبرى: فوز بانيايا يعزز صدارته ومعاقبة بيندر

أسن (هولندا) (أ ف ب) – عزز بطل العالم الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) صدارته للترتيب العام في فئة موتو جي بي بفوزه الأحد بجائزة هولندا الكبرى على حلبة أسن، فيما فرضت عقوبة على الجنوب إفريقي براد بيندر الذي حلّ ثالثاً ليتراجع للمركز الرابع.

© جون تيس / ا ف ب

الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) فرحاً بفوزه بسباق جائزة هولندا الكبرى على حلبة أسن في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي في 25 حزيران/يونيو 2023

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وتقدّم بانيايا مع ختام منافسات الجولة الثامنة من بطولة العالم للدراجات النارية على مواطنه ماركو بيتزيكي، المنطلق من المركز الاول والفائز بسباق السبرينت السبت، والإسباني أليكس إسبارغارو الذي استفاد من العقوبة المفروضة على بيندر بسبب تجاوزه حدود الحلبة، ليتقدم للمركز الثالث.

وكان بيندر (كا تي أم) ارتكب خطأ مماثلا خلال سباق السبرينت ونال عقوبة حرمته من الصعود إلى منصة التتويج.

وحقق بانيايا في "كاتدرائية" السرعة في أسن انتصاره الرابع هذا العام، مستفيداً من انطلاقة سيئة لبيتزيكي (دوكاتي-في آر46)، فتجاوزه وتقدم بفارق ثانية في الصدارة، فيما دخل بيندر وبيتزيكي، صاحب المركز الثالث في ترتيب الدراجين، في منافسة شرسة على المركز الثالث.

في المقابل، حلّ الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك)، ثاني ترتيب الدراجين، في المركز الخامس مع نهاية السباق، وتأخر بفارق 35 نقطة عن المتصدر بانيايا (194 مقابل 159).

وخرج الفرنسيان فابيو كوارتارارو (ياماها) ويوهان زاركو (دوكاتي) بخفي حنين بعد تصادهما معاً واضطرارهما للانسحاب اثر سقوطهما في اللفة الثالثة.

وبينما تمكن زاركو من الوقوف بمفرده، هرع المراقبون لمساعدة كوارتارارو، بطل موتو جي بي عام 2021، على النهوض ومغادرة الحلبة بعدما بدا متأثراً جراء سقوطه وتم نقله إلى المركز الطبي في الحلبة.

وقبل احتكاكهما، احتل الدراجان المركزين الـ 12 والـ 13 توالياً، في حين كانت انطلاقة كوارتارارو سيئة ليتراجع من المركز الرابع للثاني عشر في أقل من نصف لفة.

وفقد كوارتارارو السيطرة على دراجته خلال خروجه من أحد المنعطفات، ليصطدم بمواطنه، علماً أن دراج ياماها كان حلّ ثالثاً في السباق القصير (سبرينت) السبت، في حين وصل زاركو في المركز الثالث عشر.

وخسر زاركو في أسن فرصة تعزيز سلسلة صعوده إلى منصات التتويج بعدما حقق ذلك في الجوائز الثلاث الماضية.

وغاب الإسباني مارك ماركيس (هوندا)، بطل العالم لفئة موتو جي بي 6 مرات، عن السباق لعدم تماثله للشفاء من اصابات تعرض لها في ساشسنرينغ الألمانية الأسبوع الماضي.

ويكافح ماركيس هذا العام لانهاء السباقات، علماً انه كان سقط خمس مرات في نهاية الأسبوع الماضي في ألمانيا.

وتعرض الدراج الإسباني لسقطة قوية خلال فترة "الإحماء" التي سبقت جائزة ألمانيا، مما تسبب في كسر في مستوى اصبع يده اليسرى، ما أجبره على عدم أخذ شارة انطلاق السباق على حلبة ساشسنرينغ حيث فاز 11 مرة في جميع الفئات.

وتتابعت خيبات ماركيس الفائز بـ 59 سباقاً على حلبة أسن الهولندية حيث سقط مرتين الجمعة والسبت، واحتل المركز السابع عشر في سباق السبرينت. ما زال الدراج البالغ 30 عاماً يبحث عن فوزه الأول في فئة موتو جي بي منذ نهاية عام 2021.

© 2023 AFP