دورة برلين: كفيتوفا تحرز لقبها الثاني هذا العام والـ31 في مسيرتها

برلين (أ ف ب) – توجت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية عالميا بلقبها الثاني هذا العام عندما تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و7-6 (8-6) الأحد في المباراة النهائية لدورة برلين الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب.

التشيكية بترا كفيتوفا (ياسر) والكرواتية دونا فيكيتش (يمين) في حفل توزيع الجوائز عقب فوز الاولى على الثانية في المباراة النهائية لدورة برلين في كرة المضرب في 25 حزيران/يونيو 2023

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وكسبت التشيكية المخضرمة (33 عاما) المجموعة الاولى بسهولة 6-2 في 33 دقيقة، لكنها عانت الامرين في الثانية وحسمتها بفضل خبرتها وإرسالها عقب اللجوء الى الشوط الفاصل الذي حسمته في صالحها 7-6 (8-6) وبالتالي المباراة في ساعة و41 دقيقة.

وهو اللقب الثاني هذا العام للمصنفة ثانية عالميًا سابقًا، بعد تتويجها بدورة ميامي للألف، والـ31 في مسيرتها الاحترافية، وذلك قبل ثمانية أيام على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المتوجة بلقبها عامي 2011 و2014.

وهو الفوز الخامس لكفيتوفا على فيكيتش في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقالت كفيتوفا عقب "لقد كان يومًا متعبًا لكلينا أمس"، في اشارة الى خوضهما مباراتي ربع ونصف النهائي السبت بسبب الأمطار التي أجلت الدور ربع النهائي الجمعة.

وأضافت بابتسامة عريضة "أنا أحب العشب، وأحب برلين!"، ملمحة إلى أنها ستعود العام المقبل.

من جهتها، قالت فيكيتش التي ستحتفل الاربعاء بعيد ميلادها الـ27: "في كل مرة أواجهك أخسر وبعد ذلك تتوجين بالدورة".

وهي المباراة النهائية الثانية عشرة لفيكيتش في مسيرتها الاحترافية والثانية هذا العام بعد تتويجها في دورة مونتيري المكسيكية بلقبها الرابع في مسيرتها.

© 2023 AFP