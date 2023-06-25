دورة برمنغهام: أوستابنكو تحرز اللقب

برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – توجت اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة سابعة عشرة عالميا بطلة لدورة برمنغهام الإنكليزية الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية عشرة 7-6 (10/8) و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

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وشهدت المجموعة الاولى ندية كبيرة بين اللاعبتين حيث فرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر 6-6 قبل أن تعود الكلمة الاخيرة للاتفية، بطلة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عام 2017، في الشوط الفاصل 10-8.

وضربت أوستابنكو، وصيفة بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2018، بقوة في المجموعة الثانية عندما كسرت إرسال التشيكية بطلة رولان غاروس العام قبل الماضي، في الشوطين الاول والخامس وتقدمها 5-1، لكن كرايتشيكوفا نجحت في تقليص الفارق الى 4-5 وكانت قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل عندما تقدمت 30-15 في الشوط العاشر، لكن اللاتفية أنقذت الموقف وكسبت الشوط 6-4 منهية المباراة في صالحها في ساعة و51 دقيقة.

وقالت اللاتفية عقب التتويج "لعبت خمس مباريات رائعة، وكانت هذه هي المباراة الوحيدة التي حسمتها في مجموعتين لحسن الحظ، لأن كل مباراة كانت صعبة حقًا".

وأضافت "إنه تحضير رائع لويمبلدون".

وهو الفوز الخامس لأوستابنكو على كرايتشيكوفا في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا العام بعد الاول في دور الـ32 لدورة روما.

وهو اللقب السادس لأوستابنكو في مسيرتها الاحترافية والثاني على الملاعب العشبية بعد إيستبورن الانكليزية العام قبل الماضي، علما أنها خاضت 14 مباراة نهائية في مشوارها الاحترافي.

في المقابل، تجمد رصيد كرايتشيكوفا عند ستة ألقاب في مسيرتها الاحترافية في 10 مباريات نهائية.

© 2023 AFP