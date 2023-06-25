دورة كوينز: ألكاراس يحرز اللقب ويستعيد صدارة التصنيف العالمي الاثنين

لندن (أ ف ب) – توج الإسباني الشاب كارلوس الكاراس الأحد بلقب بطل دورة كوينز الإنكليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 6-4 و6-4، وسيستعيد بالتالي صدارة التصنيف العالمي الاثنين.

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وهو اللقب الأول لألكاراس، البالغ من العمر 20 عاما، على الملاعب العشبية في مسيرته الاحترافية وجاء قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في ثالث مشاركة له على هذه النوعية من الملاعب.

وضمن الإسباني العودة إلى صدارة الترتيب العالمي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي انتزعه مطلع الشهر الحالي عقب تتويجه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس رافعا رصيده الى 23 لقبا كبيرا ومنفردا بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الاسباني الاخر رافايل نادال.

وقال ألكاراس عقب التتويج قائلا "أن يكون اسمي على هذه الكأس يعني الكثير بالنسبة لي".

واضاف "سيساعدني كثيرًا على الوصول إلى ويمبلدون في المرتبة الأولى عالميًا، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي".

وبدا ألكاراس مرتاحا جدا في مواجهته لدي مينور المصنف ثامنا عشر عالميا والمعتاد أكثر على اللعب على الاراضي العشبية حيث توج بلقب دورة إيستبورن الانكليزية عام 2021، وتفوق الاسباني أمام الشبكة بكسبه 67٪ من نقاطها.

واحتاج الكاراس الى ساعة و39 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني في ثاني مواجهة ضد دي مينور بعد الاولى في نصف نهائي دورة برشلونة الاسبانية العام الماضي.

وأصبح الاسباني أول لاعب تحت 21 عامًا يفوز بأول نهائي له على الملاعب العشبية منذ الفرنسي ريشار غاسكيه عندما تغلب على البيلاروسي ماكس ميرنيي في دورة نوتنغهام الانكليزية عام 2005.

وتابع "لم أبدأ البطولة بشكل جيد. كان علي أن أتكيف مع تحركاتي على العشب، لكنه كان أسبوعا لا يصدق، مليئا بالطاقة والجودة".

وعانى ألكاراس الأمرّين لبلوغ الدور الثاني من دورة كوينز حيث احتاج الى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة الفرنسي أرتور ريندركنيش 4-6 و7-5 و7-6 (7-3) الثلاثاء.

وقال الاسترالي "لقد كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي. كنا قريبين من بعضنا البعض، لكن لم أستطع السيطرة اليوم. (كان كارلوس) جيدًا جدا".

© 2023 AFP