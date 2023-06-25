دورة هاله: بوبليك يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية على حساب روبليف

هاله (ألمانيا) (أ ف ب) – أحرز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 48 عالميا باكورة ألقابه في دورات الـ500 نقطة والثاني في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الروسي أندري روبليف 6-3 و3-6 و6-3 الأحد في المباراة النهائية لدورة هاله الالمانية الدولية على الملاعب العشبية.

© كارمن ياسبرسن / اف ب

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وأضاف بوبليك البالغ من العمر 26 عاما والذي خاض المباراة النهائية الاولى في مسيرته الاحترافية على الملاعب الترابية، لقب دورة هاله إلى تتويجه بدورة مونبلييه الفرنسية (250 نقطة) العام الماضي.

وتوج بوبليك مشواره الرائع في الدورة باحرازه لقبها بعدما أقصى الكرواتي بورنا تشوريتش من الدور الاول والالماني يان-لينارد شتروف من الثاني والإيطالي يانيك سينر المصنف رابعا من ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف التاسع من نصف النهائي.

وضمن الكازاخستاني الارتقاء الى المركز الـ26 عالميا الاثنين وهو الأفضل في مسيرته الاحترافية وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

وقال بوبليك عقب تتويجه "هذا يعني العالم بالنسبة لي، لقد كنت أعاني منذ عام ونصف. لقد كان عملاً شاقًا".

واحتاج بوبليك الى ساعة و35 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على روبليف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن والأول بعد ثلاث هزائم متتالية.

وهي المباراة النهائية الثامنة لبوبليك حيث حب وصيفا في دورات نيوبورت الاميركية (2019 و2022) وشنغدو الصينية (2019) وأنطاليا التركية وسنغافورة (2021) ومتز الفرنسية (2022).

وحرم بوبليك منافسه روبليف البالغ من العمر 25 عاما من اللقب الثاني هذا العام بعد دورة مونتي كارلو للماسترز والرابع عشر في مسيرته الاحترافية والأول على الاطلاق على الاراضي العشبية.

وهي المرة الثانية التي يخسر فيها روبليف المباراة النهائية لدورة هاله بعد الاولى عام 2021.

كما هي المباراة النهائية الثالثة التي يخسرها روبليف هذا العام بعد دبي على يد مواطنه دانييل مدفيديف وبيانكا لوكا البوسنية على يد الصربي دوسان لايوفيتش، والتاسعة في مسيرته الاحترافية.

© 2023 AFP