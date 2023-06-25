رالي سفاري كينيا: أوجييه يقاوم عودة روفانبيرا ويفوز بفارق 6.7 ثوانٍ

نيفاشا (كينيا) (أ ف ب) – قاوم الفرنسي سيباستيان أوجييه الأحد عودة زميله في فريق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا، ليفوز برالي سفاري كينيا بفارق 6.7 ثوانٍ عن بطل العالم الذي عزز صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم للراليات.

سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه خلال احدى مراحل رالي سفاري كينيا الذي احرز خلاله المركز الأول في ناكورو في 24 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وحقق أوجييه (39 عاماً) فوزه الثاني في رالي كينيا بعد عام 2021، والـ 58 في مسيرته في البطولة العالمية (دبليو آر سي) والثالث هذا العام بعد مونتي-كارلو والمكسيك، علماً أن بطل العالم ثماني مرات بين 2013 و2021 يخوض برنامجاً جزئياً هذا الموسم حيث شارك في 5 جولات من أصل 7 حتى الآن، بانتظار أن يشارك في جولتين إضافيتين.

وأنهى أوجييه الذي غاب عن جولتي السويد والبرتغال مسافة الرالي (355 كلم مراحل خاصة بالسرعة) بوقت قدره 3:30:42.5 ساعات.

ولم تكن مغامرة الفرنسي سهلة في رالي يشتهر بصعوبته ووعورة مساراته وتنوع الاسطح فيه اذ كاد يخسر كل شيء بسبب تعرضه لحالة انثقاب للاطار السبت. لكنه صمد حتى الأحد، بعد أن "احتك قليلاً بشجرة" وفقد الباب والجناح في القسم الخلفي ما الحق الاضرار بسيارته.

قال أوجييه متعجباً "أمر لا يصدق! انظروا إلى ذلك، حتى في مرحلة "باور ستايدج" ارتطم حجر بالزجاج الأمامي!"

وأضاف "واجهنا الكثير من المشاكل ولكن كان من الممكن أن تكون المنافسة مريحة لنا من حيث السرعة. كان هناك الكثير من المتاعب لكننا أحضرناها (الكأس) إلى المنزل".

في المقابل، سمح المركز الثاني لروفانبيرا (22 عاماً) الذي بات العام الماضي أصغر سائق يحرز لقب بطولة العالم للراليات، بأن يبتعد في صدارة الترتيب وذلك قبل فترة راحة تمتد لقرابة شهر، بفارق 37 نقطة عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي حلّ ثامناً في كينيا بعدما لم يتمكن من اكمال منافسات الجمعة بسبب عطل في جهاز التعليق، لكنه سجل أسرع توقيت في المرحلة الـ 19 الأخيرة "باور ستايدج" ليحصد النقاط الخمس التي تمنح للفائز في هذه المرحلة ويحتفظ بمركز الوصافة (139 مقابل 102).

وبدوره، قال روفانبيرا "تريد دائماً القتال من أجل الفوز ولكننا بذلنا قصارى جهدنا خصوصاً أننا كنا أول سيارة تنطلق على المسار، لذا أعتقد أن الأمر ليس سيئاً. حصدنا العديد من النقاط المهمة لهذا الموسم".

وهيمن الصانع الياباني تويوتا على المراكز الأربعة الأولى على الأراضي الكينية، مكرراً انجاز العام الماضي الذي شهد حينها فوز روفانبيرا، مع حلول الويلزي إلفين إيفانز والياباني تاكاموتو كاتسوتا في المركزين الثالث والرابع توالياً.

وواجه سائق أم- سبورت فورد الإستوني أوت تاناك (35 عاماً) مشاكل ميكانيكية، لينهي بطل العالم 2019 المنافسات في المركز السادس مع نهاية الرالي متأخراً بفارق أكثر من 9 دقائق ويتراجع في الترتيب العام للسائقين للمركز الخامس.

- ترتيب الخمسة الأوائل في رالي كينيا:

1. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 3:30:42.5 ساعات

2. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 6.7 ثوان

3. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 2:58.5 دقيقتان

4. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 3:23.8 د

5. الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 5:05.4 د

- الترتيب العام للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا 139 نقطة

2. االبلجيكي تييري نوفيل 102

3. الويلزي إلفين إيفانز 98

4. الفرنسي سيباستيان أوجييه 97

5. الإستوني أوت تاناك 97

- الترتيب العام للصانعين:

1. تويوتا غازو رايسينغ 283 نقطة

2. هيونداي 241 نقطة

3. أم-سبورت فورد 174 نقطة

اولي/د ح

© 2023 AFP