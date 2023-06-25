زيلينسكي: ناقشت مع بايدن الأحداث في روسيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنّه بحث هاتفياً مع نظيره الأميركي جو بايدن الأحداث في روسيا حيث نفّذت مجموعة فاغنر تمرّداً مسلّحاً استمرّ 24 ساعة وانتهى باتّفاق توسّطت فيه مينسك.

© براندن سميالوفسكي / ا ف ب

صورة مؤرخة في 21 أيار/مايو 2023 للرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) والاميركي جو بايدن في هيروشيما

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وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر "لقد تحدّثت مع الرئيس الأميركي جوزف بايدن. لقد أجرينا محادثة إيجابية وملهمة، وناقشنا مسار العمليات العدائية والأحداث الجارية في روسيا".

وأضاف "يجب على العالم أن يضغط على روسيا لحين إعادة إرساء النظام الدولي".

كما قال زيلينسكي إنّه بحث مع بايدن في ملف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا "وتعمق التعاون الدفاعي، مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".

ووفقاً للتغريدة نفسها فقد تطرّق زيلينسكي وبايدن في محادثتهما إلى قمّة حلف شمال الأطلسي المقرّرة في فيلنيوس في منتصف تمّوز/يوليو المقبل.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض في بيان إنّ بايدن وزيلينسكي "ناقشا الأحداث الأخيرة في روسيا".

من جهة ثانية، أعلن زيلينسكي أنّه تحدّث هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأطلعه على "تقييمات أوكرانيا لمحاولة الانقلاب في روسيا وتأثير هذا الوضع على مجرى العمليات العدائية".

© 2023 AFP