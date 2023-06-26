بطولة إسبانيا: ريال مدريد يجدد عقد مودريتش حتى 2024

مدريد (أ ف ب) – جدّد ريال مدريد عقد لاعب وسطه المخضرم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش عامًا إضافيًا حتى 2024، وفق ما أعلن النادي الاسباني الاثنين.

© خافيير سوريانو / ا ف ب

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لا يزال مودريتش عن 37 عامًا لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد وقرر البقاء على الرغم من الاهتمام الكبير من الدوري السعودي الذي أراد الحصول على خدماته مع نهاية عقده الحالي مع ريال الذي ينتهي هذا الشهر.

ولحق مودريتش بالالماني توني كروس، داني سيبايوس وناتشو فرنانديس في قائمة اللاعبين الذين مددوا عقودهم هذا الصيف.

جاء في بيان للنادي الملكي "وافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وتابع "في 11 موسمًا بقميصنا، خاض 488 مباراة وفاز بـ23 لقبًا"، بينها دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الاسباني في ثلاث مناسبات.

انضم المتوج بالكرة الذهبية 2018 الى فريق العاصمة قادمًا من توتنهام الانكليزي عام 2012.

سيواجه اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ38 في أيلول/سبتمبر المقبل منافسة في خط الوسط الموسم المقبل، بعد استقدام الدولي الانكليزي الشاب حود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل قرابة 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، في ظل تواجد أيضًا كروس وسيبايوس والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشاوميني.

أنهى مودريتش موسمه الطويل بحلوله وصيفًا مع كرواتيا في دوري الامم الاوروبية بالخسارة أمام اسبانيا ولم يعلن بعد ما إذا سيعتزل دوليًا، كما أشيع، أو سينافس في نهائيات كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في حال تأهل بلاده.

© 2023 AFP