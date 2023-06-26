حزب الله يعلن اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت (أ ف ب) – أعلن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، الإثنين اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد اختراقها الحدود الجنوبية.

© أنور عمرو / أ ف ب

عناصر من حزب الله خلال مناورة عسكرية في جنوب لبنان في 21 أيار/مايو 2023.

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وعادة ما تخرق الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية، كما يرسل حزب الله بين الحين والآخر بدوره مسيرات باتجاه الجانب الآخر من الحدود.

ويعلن الطرفان بين الحين والآخر إسقاط طائرات مسيّرة للطرف الآخر.

وأعلن الاعلام الحربي التابع لحزب الله في بيان مقتضب الإثنين أن "أسقطت المقاومة الإسلامية، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب بلدة زبقين" في جنوب لبنان.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قبل قليل، سقطت مسيرة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية خلال نشاط روتيني". وأشار إلى أنه "ليس هناك خشية من تسرب للمعلومات".

في العام 2019، تعهد حزب الله بإسقاط الطائرات المسيّرة الإسرائيلية إثر توتر استمر أسابيع وتخلله هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم حزب الله إسرائيل بتنفيذه في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويطلق الجيش اللبناني بدوره النيران باتجاه المسيرات الإسرائيلية.

وفي صيف 2022، أطلق حزب الله ثلاث مسيرات غير مسلحة باتجاه منطقة بحرية كان متنازعًا عليها بين لبنان وإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية. وأعلنت إسرائيل في حينها إسقاط المسيرات.

ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها.

ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

© 2023 AFP