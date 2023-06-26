دوبلانتيس "سعيد ببداية موسمي" عشية لقاء أوسترافا

أوسترافا (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب) – قال البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي لمسابقة القفز بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس الاثنين إنه "سعيد ببداية موسمي، وأنا بالضبط حيث خططت أن أكون" عشية مشاركته في لقاء أوسترافا التشيكي الدولي لألعاب القوى.

إعلان اقرأ المزيد

واستهل النجم السويدي البالغ من العمر 23 عامًا والذي حسّن رقمه القياسي العالمي في شباط/فبراير (6.22 م في كليرمون فيران)، موسمه الصيفي بشكل جيد جدا بتخطيه حاجز 5.91 م (في لقاء لوس أنجليس في نهاية أيار/مايو)، 6.11 م (في لقاء هنغلو الهولندي في أوائل حزيران/يونيو) ثم 6.01 م في أوسلو منتصف الشهر الحالي.

وأضاف دوبلانتيس في مؤتمر صحافي "أنا في حالة جيدة، سريع، قوي، متطور تقنيًا تمامًا ... كل ما كنت أتمناه".

ويمني دوبلانتيس الذي ظفر بالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021 ، النفس بالتتويج بلقب عالمي ثان في الهواء الطلق هذا الصيف في بودابست (19-27 آب/أغسطس)، بعد عام على إحرازه لقب مونديال يوجين (الولايات المتحدة).

وتابع تفسيرا لعلاقته بمسابقته التي يسيطر عليها منذ ثلاثة أعوام "إنها ليست مسابقة حيث تقاتل ضد الآخرين. عليك أن تقفز عالياً لاجتياز العارضة بغض النظر عن ارتفاعها. (العمود) يمثل تحديًا لي".

وأردف قائلا "كنت أشعر بهذه الأشياء قبل أن أصبح الأفضل في العالم، كان هذا دائمًا أسلوبي في كل منافسة. لا يهم ما يفعله منافسك، إنها مجرد منافسة بيني وبين العارضة".

© 2023 AFP